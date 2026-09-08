El Balón de Oro aterriza en DAZN: el evento se retransmitirá a nivel global

De cara a la gala de entrega de premios, los aficionados también podrán sumergirse en el ambiente previo a la ceremonia gracias a los contenidos dedicados y a la cobertura especial prevista.





«El Balón de Oro es uno de los eventos más icónicos del fútbol y una celebración de los jugadores que inspiran a los aficionados de todo el mundo», declaró Shay Segev, CEO de DAZN Group. «Estamos encantados de volver a llevar el Balón de Oro a DAZN y de ponerlo a disposición gratuitamente para los aficionados en 200 mercados a nivel global. Como plataforma global de referencia para el deporte, los aficionados eligen conectarse a DAZN para seguir algunos de los mayores eventos deportivos y disfrutar de las mejores experiencias de visionado, y el Balón de Oro representa una incorporación perfecta a nuestra amplia oferta futbolística. Es un excelente ejemplo de cómo DAZN acerca a los aficionados a los momentos más importantes del fútbol».





El Balón de Oro no estará disponible en DAZN de forma gratuita y en exclusiva en todos los mercados. En detalle, en Turquía y Andorra los derechos en directo no son exclusivos de DAZN. En cambio, los territorios excluidos son Francia, España, República Checa, Eslovaquia, Rusia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kirguistán, Noruega, Bulgaria, Hungría, Georgia, Rumanía y Armenia.