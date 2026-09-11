Ronald Araújo no ha necesitado mucho tiempo para sentirse como en casa en la ciudad de Liverpool, pues el defensa uruguayo, cedido esta temporada por el Barcelona, está feliz con su nueva aventura en Inglaterra.

El diario Sport señaló, citando al "Daily Mail", que Araújo ya se imagina prolongar su estancia en el estadio de Anfield más allá del próximo verano, pese a que su contrato con el Barcelona está vigente hasta el verano de 2031.

Araújo solo ha participado como titular en dos partidos desde su llegada al Liverpool, pero su rendimiento ya ha dejado una gran impresión en la afición.

Su partido ante el Atlético de Madrid fue especialmente destacado, ya que fue elegido mejor jugador del encuentro y ofreció una asistencia de tacón a Dominik Szoboszlai.

El impacto del defensa uruguayo fue inmediato y, en Anfield, empezó a convertirse en uno de los nuevos jugadores favoritos de la afición y, según fuentes cercanas al jugador que hablaron con el "Daily Mail", el sentimiento es mutuo.

Araújo disfruta tanto del club como de la ciudad, y aprovechó sus primeras semanas para pasear por Liverpool y conocer mejor su nuevo entorno. Una de las cosas que más le impresionó fue la gran pasión que viven los habitantes de Merseyside por el fútbol.

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