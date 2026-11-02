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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

El Al-Ahly y el Al-Sadd: 90 minutos sin resolución

Al-Sadd vs Al Ahli
Al-Sadd
Al Ahli
AFC Liga de Campeones
Catar
Arabia Saudí

El empate dice su palabra

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Los equipos del Al Sadd de Catar y el Al Ahli de Arabia Saudí empataron sin goles este lunes por la noche, en el marco de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite.

El Al Ahli impuso su dominio durante largos periodos del partido, pero fue incapaz de traducir su superioridad en goles, después de toparse con la brillante actuación del portero Meshaal Barsham, que desvió varios intentos peligrosos, mientras que el equipo catarí desperdició ocasiones para sorprender a su rival.

El partido registró numerosas lesiones y cambios, antes de que los intentos del Al Ahli continuaran en los últimos minutos sin que las redes se movieran.

El Al Sadd elevó su cuenta a dos puntos en el decimoquinto puesto, el penúltimo, mientras que, por su parte, el Al Ahli alcanzó los 8 puntos, con los que ocupa el tercer lugar.

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  • Golpe temprano para el Al-Ahly y brillo de Barsham

    Ambos equipos comenzaron el partido con cautela, con intentos mutuos de amenazar la portería, y el intento más destacado del Al Sadd llegó a través de Roberto Firmino, que disparó un balón desde fuera del área en el minuto 8, pero la defensa lo despejó.

    El Al Ahli recibió un golpe temprano en el minuto 15, después de que Valentín Atangana sufriera una lesión y abandonara el terreno de juego tres minutos más tarde, entrando Ziyad Al Johani en su lugar. En el minuto 23, Akram Afif, jugador del Al Sadd, vio una tarjeta amarilla, antes de que Galeno recibiera la segunda tarjeta amarilla del partido en el minuto 26.

    El Al Ahli intentó llegar a la portería de su rival, y Edward Spertsyan disparó un balón desde fuera del área en el minuto 27, pero pasó rozando el poste, mientras que el Al Sadd respondió con dos intentos peligrosos a través de Claudinho y Giovani, pero Edouard Mendy detuvo el disparo del primero en el minuto 30, mientras que el disparo del segundo se fue por encima del larguero.

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    El Al Ahli estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto 39, después de que Roger Ibáñez se elevara para rematar de cabeza un centro de Spertsyan hacia la portería, pero el portero Meshaal Barsham detuvo el intento con maestría.

    Galeno volvió a amenazar la portería del Al Sadd en el minuto 41 con un potente disparo desde dentro del área, pero Barsham brilló de nuevo y envió el balón a córner.

    En el tiempo de descuento, Claudinho desperdició una nueva ocasión para el Al Sadd con un disparo desde fuera del área que se fue por encima del larguero, y la primera parte terminó con empate sin goles.

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  • El Al-Ahli presiona y el Al-Sadd resiste

    El Al-Ahli saudí continuó con sus intentos de perforar la portería del Al-Sadd catarí durante la segunda parte, pero fue incapaz de traducir sus ocasiones en goles, ante la brillante actuación del portero Meshaal Barsham, mientras que el conjunto saudí sufrió dos nuevos golpes a causa de las lesiones, en un partido en el que se mantuvo el empate sin goles.

    El Al-Ahli comenzó la segunda parte con presión ofensiva, e Ivan Toney estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 46, después de recibir un centro de Galeno y rematar desde dentro del área, pero su balón pasó junto al poste, antes de desaprovechar otra ocasión en el minuto 50 con un disparo que pasó cerca de la portería.

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    El Al-Sadd respondió con un intento peligroso a través de Roberto Firmino en el minuto 52, pero Édouard Mendy atajó su disparo desde dentro del área, al igual que detuvo un intento de Claudinho desde fuera del área en el minuto 64.

    El Al-Sadd realizó dos cambios, con la entrada de Mustafa Meshaal en lugar de Mohammed Kamara en el minuto 51, y de Hashem Ali en lugar de Guilherme en el minuto 69, mientras que el Al-Ahli se vio obligado a sustituir a Mohammed Suleiman en el minuto 59 debido a una lesión, entrando Rayan Hamed en su lugar.

    Rayan Hamed recibió una tarjeta amarilla en el minuto 67, antes de que el Al-Ahli se viera obligado a efectuar sus tres últimos cambios de una sola vez en el minuto 81, con la entrada de Firas Al-Buraikan, Ibrahima Diaby y Matheus Gonçalves en lugar de Ivan Toney, Artem Bondarenko y Trincão.

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  • Intentos recíprocos

    Los últimos minutos vivieron intentos recíprocos, con Mendy respondiendo a un disparo de Firmino en el minuto 77, mientras que Galeno y Spertsyan intentaron amenazar la portería del Al Sadd, pero la defensa del conjunto catarí frenó sus intentos.

    En el minuto 84, Matheus Gonçalves probó al portero Meshaal Barsham con un disparo desde dentro del área, pero este último logró atajarlo, manteniéndose el empate sin goles.

    El Al Ahli mantuvo su presión en los últimos minutos, y Meshaal Barsham despejó un cabezazo de Ibrahim Diaby en el minuto 88, antes de que Roger Ibáñez desperdiciara otra ocasión con un remate de cabeza que pasó por encima del travesaño, tras un centro de Eduard Spertsyan, de modo que el partido terminó como empezó, con las porterías a cero.

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