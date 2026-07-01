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El Al-Ahli va a por Mohamed Salah para sustituir a Riyad Mahrez
El Al-Ahli señala a Salah como el elegido
La Liga Profesional de Arabia Saudí podría vivir otro gran culebrón de fichajes: el Al-Ahli ha mostrado interés en Salah. Con el mercado estival en pleno auge, el club saudí explora la posibilidad de fichar al ídolo egipcio.
Aunque en los últimos años se le ha relacionado con clubes de Oriente Medio, esta vez la oferta cobra fuerza porque Al-Ahli quiere reforzar su delantera. Según Sky Suiza, el club ha pedido datos sobre los requisitos económicos y deportivos para fichar al egipcio.
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La vacante que ha dejado Riyad Mahrez
El interés por Salah surge tras la salida de Mahrez. El argelino dejó el Al-Ahli tras rescindir su contrato de forma anticipada. Ahora el club busca un reemplazo de igual o mayor nivel.
La rescisión le costó al Al-Ahli unos 14,5 millones de euros, dejando a Mahrez como agente libre. Tras la salida de uno de sus extremos africanos más destacados, el club saudí ha apuntado rápidamente a Salah como el sucesor ideal para liderar su ataque la próxima temporada.
Objetivos estratégicos en el mercado saudí
Aunque el Al-Ahli sigue a Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund, para reforzar su ataque, Salah está en otra categoría para los directivos. El delantero de 34 años se ve como un fenómeno cultural y comercial para la liga.
A pesar del interés por perfiles más jóvenes como Adeyemi, Salah sigue siendo la máxima prioridad. La directiva de Yeda sabe que el icono del Liverpool sigue siendo uno de los delanteros más productivos y regulares de Europa.
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Las primeras fases de un acuerdo de gran envergadura
Las negociaciones están en una fase preliminar. El Al-Ahli ha consultado las exigencias del jugador, pero no hay acuerdo oficial con el club ni con sus representantes.
Mientras tanto, Salah se ha centrado en la selección: el miércoles volvió a entrenar tras una leve lesión y su regreso refuerza a Egipto, que juega contra Australia en dieciseisavos este viernes.