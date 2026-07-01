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Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

El Al-Ahli va a por Mohamed Salah para sustituir a Riyad Mahrez

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El Al-Ahli ha fijado a Mohamed Salah como su principal objetivo de fichaje para este verano, en un momento en que la Liga Profesional Saudí continúa su agresiva campaña para atraer a los mejores talentos del mundo. El club con sede en Yeda busca conseguir un fichaje estrella tras la sonada marcha de Riyad Mahrez.

  • El Al-Ahli señala a Salah como el elegido

    La Liga Profesional de Arabia Saudí podría vivir otro gran culebrón de fichajes: el Al-Ahli ha mostrado interés en Salah. Con el mercado estival en pleno auge, el club saudí explora la posibilidad de fichar al ídolo egipcio.

    Aunque en los últimos años se le ha relacionado con clubes de Oriente Medio, esta vez la oferta cobra fuerza porque Al-Ahli quiere reforzar su delantera. Según Sky Suiza, el club ha pedido datos sobre los requisitos económicos y deportivos para fichar al egipcio.



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    La vacante que ha dejado Riyad Mahrez

    El interés por Salah surge tras la salida de Mahrez. El argelino dejó el Al-Ahli tras rescindir su contrato de forma anticipada. Ahora el club busca un reemplazo de igual o mayor nivel.

    La rescisión le costó al Al-Ahli unos 14,5 millones de euros, dejando a Mahrez como agente libre. Tras la salida de uno de sus extremos africanos más destacados, el club saudí ha apuntado rápidamente a Salah como el sucesor ideal para liderar su ataque la próxima temporada.

  • Objetivos estratégicos en el mercado saudí

    Aunque el Al-Ahli sigue a Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund, para reforzar su ataque, Salah está en otra categoría para los directivos. El delantero de 34 años se ve como un fenómeno cultural y comercial para la liga.

    A pesar del interés por perfiles más jóvenes como Adeyemi, Salah sigue siendo la máxima prioridad. La directiva de Yeda sabe que el icono del Liverpool sigue siendo uno de los delanteros más productivos y regulares de Europa.

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    Las primeras fases de un acuerdo de gran envergadura

    Las negociaciones están en una fase preliminar. El Al-Ahli ha consultado las exigencias del jugador, pero no hay acuerdo oficial con el club ni con sus representantes.

    Mientras tanto, Salah se ha centrado en la selección: el miércoles volvió a entrenar tras una leve lesión y su regreso refuerza a Egipto, que juega contra Australia en dieciseisavos este viernes.