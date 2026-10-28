El Ahly y el Raja, cara a cara de nuevo: no hay lugar para los cálculos fáciles

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Confederación de la CAF deparó un enfrentamiento árabe de primer nivel, que reunirá al Al Ahly egipcio y al Raja marroquí, en un choque que va más allá del cálculo de los tres puntos y que evoca una larga historia de rivalidad entre dos equipos con una presencia destacada en el fútbol africano, impulsados por una gran masa de aficionados cada uno de ellos.

La paridad de nivel entre el Al Ahly y el Raja otorga a esta esperada cumbre un carácter especial, pues los encuentros entre ambos equipos han acostumbrado a estar marcados por la igualdad y la emoción, ya sea al competir en las rondas eliminatorias o en el ascenso a los podios de coronación continental.

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