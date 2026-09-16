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Drama final en el Hill Dickinson Stadium: el Everton rompe el corazón del Wolves en la Copa de la Liga
Alcaraz golpea al final para tumbar al Wolves
El Everton logró una ajustada victoria por 1-0 ante el Wolves en la tercera ronda de la Carabao Cup en el Hill Dickinson Stadium. El trabajado triunfo resultó esencial para mantener con vida su andadura en la copa nacional.
Un solitario gol de Alcaraz en el minuto 80 fue el momento decisivo entre ambos equipos. Hasta ese tardío golpe, los dos conjuntos habían peleado duro por romper el empate en un tenso duelo copero. La dramática victoria final garantiza que el Everton avance con seguridad a la siguiente fase de la competición.
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El Everton domina la posesión para asegurar su clasificación
El equipo de Moyes marcó el ritmo del partido durante la mayor parte de la noche. Dominó el balón de principio a fin, controlando el 59 por ciento de la posesión total. El conjunto local generó 14 intentos de disparo a lo largo de los 90 minutos. Sin embargo, le faltó eficacia de cara a portería y solo cuatro de esos remates fueron entre los tres palos.
A pesar de su frustrante falta de precisión durante gran parte del encuentro, solo hizo falta un gol. Alcaraz hizo valer su ocasión cuando más importaba para sellar una victoria crucial.
Una defensa firme mantiene a raya al Wolves
En marcado contraste con la presión constante del Everton, al Wolves le resultó extremadamente difícil descomponer la estructura defensiva del conjunto local. El equipo visitante tuvo problemas para sostener ataques con verdadero peligro durante todo el partido. El rival solo logró cinco disparos en todo el encuentro. De esas escasas oportunidades, únicamente dos fueron entre los tres palos y pusieron a prueba al portero del Everton, Jordan Pickford.
La línea defensiva del Everton se mantuvo firme durante los 90 minutos y limitó las ocasiones claras de su rival. Su disciplina atrás hizo que el gol tardío de Alcaraz bastara para asegurar la victoria y mantener la portería a cero.
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La atención vuelve a centrarse en la liga
Con el pase de ronda en la copa ya asegurado, el Everton centrará ahora toda su atención de nuevo en sus obligaciones ligueras. El equipo intentará aprovechar la dinámica positiva generada por esta victoria.
Lo próximo para el Everton es un duelo de la Premier League contra el Ipswich Town. Moyes estará deseando trasladar este impulso ganador a su próximo compromiso en la máxima categoría. Mientras tanto, el Wolves debe dejar atrás cuanto antes esta decepción copera. En su siguiente partido volverá a la Championship, donde recibirá al West Brom.
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