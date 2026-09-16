El Everton logró una ajustada victoria por 1-0 ante el Wolves en la tercera ronda de la Carabao Cup en el Hill Dickinson Stadium. El trabajado triunfo resultó esencial para mantener con vida su andadura en la copa nacional.

Un solitario gol de Alcaraz en el minuto 80 fue el momento decisivo entre ambos equipos. Hasta ese tardío golpe, los dos conjuntos habían peleado duro por romper el empate en un tenso duelo copero. La dramática victoria final garantiza que el Everton avance con seguridad a la siguiente fase de la competición.