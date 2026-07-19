Dos malas noticias para Argentina: la solidez de España pone a prueba al equipo de Messi

Según el índice de goles esperados (xG), ambos equipos crean ocasiones de forma similar: 17,1 tiros para España y 14,6 para Argentina, con un xG casi idéntico (1,91 vs. 1,87 por 90 minutos).

La clave está en la conversión: Argentina ha marcado 19 goles y España 13, con una eficacia notable pese a menos disparos. Los tantos se han repartido entre varias líneas tras la dependencia de Messi en la fase de grupos. Nico González, con 7 disparos y un xG de 0,8, aún no ha marcado.

En defensa, Unai Simón encajó un solo gol, mientras que Emiliano Martínez recibió siete. Las cifras lo confirman: España encajó 6,3 tiros con un xG de 0,30, frente a los 7,1 tiros y 0,52 xG de Argentina.

Simón solo atajó 11 disparos en todo el torneo, la mayoría de baja probabilidad, y su registro de goles evitados (+0,7) queda lejos del de Oliver Kahn en la final de 2002 (3,5). aunque Simón sobresalió con los pies, a diferencia del error de Kahn en 2002.

España construyó la mejor defensa sin necesidad de que su portero brillara.

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