Dos malas noticias para Argentina: la solidez de España pone a prueba al equipo de Messi

Las comparaciones tácticas muestran que Argentina, no España, lidera las secuencias de pases más largas (5,4 vs. 4,9). Los compañeros de Messi destacan en regates exitosos (50,9 % vs. 38,1 %) y encabezan el indicador de «ritmo rápido» (fases con al menos 4 pases en 6 segundos) para desconcertar al rival, con mayor eficacia en el pase (90,5 % frente a 89,8 %) y menos pases largos (5,0 % frente a 5,7 %).
España, en cambio, es más rápida en conducción (1,13 vs. 0,89) y pasa más tiempo en juego de avance (14,2 % vs. 8,9 %).
En las fases de juego, las proporciones se acercan frente al bloque alto y al bajo, Argentina lidera la construcción ante bloque medio (44,5 % vs. 40,1 %) y los contraataques (0,5 % vs. 0,2 %), mientras que España sobresale en la recuperación (5,1 % vs. 4,1 %) y en el balón parado (5,5 % vs. 5,2 %).
En la semifinal, el tiempo que Argentina enfrentó bloques bajos subió del 6 % al 31 %, lo que redujo los pases entre Lisandro y Romero de 29 a 5 y obligó a Paredes a actuar como pivote ante el bloque medio.
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