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Dick Advocaat apoya al «excelente» Xavi Hernández para triunfar con Países Bajos tras relevar a Ronald Koeman
Xavi dirige la primera sesión
Una nueva era táctica para Países Bajos comenzó oficialmente cuando Xavi dirigió el lunes su primera sesión de entrenamiento al frente del combinado Oranje. El técnico español fue nombrado por la federación neerlandesa de fútbol (KNVB) en agosto de 2026 para ocupar el vacío dejado por Ronald Koeman tras el Mundial de 2026. Su llegada, de gran repercusión, ya ha recibido grandes elogios del exseleccionador nacional Advocaat.
- AFP
Advocaat elogia la presencia del entrenador
El actual seleccionador de Curazao, que disfrutó de tres etapas distintas al frente de Países Bajos, recibió abiertamente el nombramiento como un paso positivo para el futuro futbolístico del país. En declaraciones a la cadena nacional NOS, Advocaat insistió en que la presencia dominante del nuevo seleccionador se dejará sentir de inmediato en el vestuario.
Al valorar el pedigrí del español y sus credenciales tácticas, Advocaat declaró: "Fue un futbolista excelente y creo que también es un muy buen entrenador".
Subrayando el impacto psicológico que el excentrocampista del Barcelona aportará al combinado nacional, el veterano técnico añadió: "Alguien con su presencia, con lo que logró como futbolista, causa impresión en los jugadores".
El pedigrí refuerza el plan táctico
El optimismo de Advocaat se basa en la brillante carrera de Xavi como jugador, durante la que sumó 133 internacionalidades con España y levantó el Mundial de 2010 junto a las Eurocopas de 2008 y 2012 como cerebro del tiki-taka. En los banquillos, guio al Barcelona al título de LaLiga 2022-23 y a la Supercopa de España de 2023 durante su etapa entre noviembre de 2021 y mayo de 2024. Se espera que esa filosofía tan arraigada de fútbol basado en la posesión revitalice la identidad neerlandesa en el escenario internacional.
- Pro Shots
El gran duelo alemán pone a prueba su preparación
La etapa de Xavi afrontará una prueba de fuego inmediata cuando Países Bajos se mida a su feroz rival Alemania en la Liga de Naciones de la UEFA el 24 de septiembre. El duelo de altos vuelos ofrecerá una rápida medida de hasta qué punto la plantilla ha asimilado los nuevos principios tácticos de su entrenador. Lograr un resultado positivo en el estreno seguirá siendo vital para generar impulso y validar la ambiciosa visión de la KNVB bajo su dirección.
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