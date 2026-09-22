El actual seleccionador de Curazao, que disfrutó de tres etapas distintas al frente de Países Bajos, recibió abiertamente el nombramiento como un paso positivo para el futuro futbolístico del país. En declaraciones a la cadena nacional NOS, Advocaat insistió en que la presencia dominante del nuevo seleccionador se dejará sentir de inmediato en el vestuario.

Al valorar el pedigrí del español y sus credenciales tácticas, Advocaat declaró: "Fue un futbolista excelente y creo que también es un muy buen entrenador".

Subrayando el impacto psicológico que el excentrocampista del Barcelona aportará al combinado nacional, el veterano técnico añadió: "Alguien con su presencia, con lo que logró como futbolista, causa impresión en los jugadores".