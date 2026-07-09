La Juventus insiste en fichar a Dibu Martínez, portero elegido por Luciano Spalletti, y el director general, Giovanni Carnevali, trabaja para complacerlo.
Traducido por
Dibu Martínez ya aceptó ir a la Juventus, pero el Aston Villa no baja el precio
DIBU HA DICHO QUE SÍ
La reunión de hace 24 horas con los representantes de Dibu Martínezfue clave: el acuerdo con la Juve está muy cerca, también en lo económico. El portero argentino priorizalaJuventus pese a que el Aston Villa jugará la Champions la próxima temporada.
EL ASTON VILLA NO BAJA EL LISTÓN
La Juventus negocia con el Aston Villa para reducir sus exigencias y cerrar el fichaje en los próximos días, una vez termine el Mundial. Carnevali y Massara planean reunirse primero con el jugador para presentar una propuesta y, después, negociar con el Aston Villa.
LA DISTANCIA
«La opción más sencilla es Guglielmo Vicario, descartado por el Tottenham y, por tanto, fácil de fichar. Sin embargo, la Juve sigue centrada en Dibu; probablemente ya hay un acuerdo contractual listo». La Juventus planea nuevos contactos con el Aston Villa para explorar un acuerdo: el club de Birmingham pide al menos 15 millones y rechaza los 8 ofrecidos por la Juve.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias