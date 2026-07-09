Dibu Martínez ya aceptó ir a la Juventus, pero el Aston Villa no baja el precio

«La opción más sencilla es Guglielmo Vicario, descartado por el Tottenham y, por tanto, fácil de fichar. Sin embargo, la Juve sigue centrada en Dibu; probablemente ya hay un acuerdo contractual listo». La Juventus planea nuevos contactos con el Aston Villa para explorar un acuerdo: el club de Birmingham pide al menos 15 millones y rechaza los 8 ofrecidos por la Juve.







