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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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Dibu Martínez ya aceptó ir a la Juventus, pero el Aston Villa no baja el precio

Juventus
Damián Martínez
Fichajes

El portero es el objetivo principal de Carnevali y Massarao, quienes ya se reunieron con su entorno.

La Juventus insiste en fichar a Dibu Martínez, portero elegido por Luciano Spalletti, y el director general, Giovanni Carnevali, trabaja para complacerlo.



  • DIBU HA DICHO QUE SÍ

    La reunión de hace 24 horas con los representantes de Dibu Martínezfue clave: el acuerdo con la Juve está muy cerca, también en lo económico. El portero argentino priorizalaJuventus pese a que el Aston Villa jugará la Champions la próxima temporada.




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  • EL ASTON VILLA NO BAJA EL LISTÓN

    La Juventus negocia con el Aston Villa para reducir sus exigencias y cerrar el fichaje en los próximos días, una vez termine el Mundial. Carnevali y Massara planean reunirse primero con el jugador para presentar una propuesta y, después, negociar con el Aston Villa.

  • LA DISTANCIA

    «La opción más sencilla es Guglielmo Vicario, descartado por el Tottenham y, por tanto, fácil de fichar. Sin embargo, la Juve sigue centrada en Dibu; probablemente ya hay un acuerdo contractual listo». La Juventus planea nuevos contactos con el Aston Villa para explorar un acuerdo: el club de Birmingham pide al menos 15 millones y rechaza los 8 ofrecidos por la Juve.



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