Desde Inglaterra: Milan, idea Omari Hutchinson, del Nottingham Forest

Un nombre nuevo para el ataque del AC Milan. Según escribe el Daily Mail , el AC Milan ha puesto sus ojos en Omari Hutchinson, mediapunta de la generación de 2003 que milita en el Nottingham Forest. Formado entre Chelsea y Arsenal, en su carrera también ha vestido la camiseta del Ipswich Town. Está en el Forest desde el año pasado y la pasada temporada sumó 42 partidos, 1 gol y 8 asistencias entre la Premier League, las copas nacionales y la Europa League.