Desde Inglaterra: el Bayern de Múnich piensa en Woltemade para la próxima temporada

Objetivo: empezar a planificar hoy el futuro. En el Bayern Múnich ya piensan a lo grande y, aunque la temporada acaba de comenzar, el club bávaro ya está empezando a pensar en lo que se podrá, o mejor dicho deberá, hacer durante el próximo verano para moverse a tiempo y estudiar a lo largo del año los perfiles que podrían ser más interesantes.

Y según lo informado por TalkSport en Inglaterra, el club bávaro ha elegido seguir de cerca la temporada de Nick Woltemade, hoy cedido a la Juventus por el Newcastle.