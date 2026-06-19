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Desafío y orgullo... ¿Cómo afrontará la selección saudí la revolución española?

FEATURES
España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
L. Yamal
G. Donis
Salem Mohammed Al-Dossari
España
Arabia Saudí
EE. UU.
Grecia

¿Qué le espera a la selección verde en el partido contra La Roja?

Arabia Saudí sabe que el partido contra España en la segunda jornada del Mundial 2026 será muy distinto al de Uruguay. Los Verdes, que sumaron un valioso punto tras un empate emocionante, se miden ahora a una selección herida que quiere recuperar su prestigio y mantener vivas sus opciones en el torneo.

España, que igualó ante Cabo Verde, recibe críticas y presiona a jugadores y cuerpo técnico. por lo que “el Matador” saldrá con una mentalidad ganadora y buscará una victoria convincente antes de que sea demasiado tarde.

Arabia Saudí, con su punto ante Uruguay, demostró que puede competir si mantiene la disciplina.

El reto de los dirigidos por Georgios Donis será mantener ese impulso sin caer en la precipitación ni ceder ante la presión española.

Las recientes declaraciones de estrellas españolas, lideradas por Dani Olmo, que piden ganar y marcar varios goles, convierten el duelo en una batalla entre quien busca recuperar su orgullo y quien desea mantener su prestigio.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Revolución española

    Más que el prestigio de España o la calidad de sus jugadores, a la selección saudí debe preocuparle el estado anímico con que el rival llega al partido. Las grandes selecciones son más peligrosas tras un revés, pues salen con mayor determinación a recuperar su prestigio.

    El empate ante Cabo Verde les ha sometido a intensa presión mediática y popular, por lo que ganar a Arabia Saudí se ha vuelto una necesidad. Es probable que salgan desde el inicio con alto ritmo y constantes ataques.

    Lee también... Cocorella: «El arma de Arabia Saudí nos preocupa... y un buen comienzo es importante».

    Varios jugadores lo reconocen: deben recuperar su imagen y demostrar que el tropiezo inicial fue solo un accidente.

    Por ello, Arabia Saudí debe prepararse para soportar largos tramos de presión y estar lista para un duelo que, para España, va más allá de tres puntos.

    • Anuncios

  • Proteger las extremidades es esencial para sobrevivir.

    El juego de España se basa en dominar por las bandas con laterales ofensivos y extremos veloces que crean superioridad y obligan al rival a retroceder.

    Por ello, Arabia Saudí debe reforzar la defensa por las bandas, pues cualquier espacio concedido generará centros o pases peligrosos.

    No solo los laterales deben esforzarse: centrocampistas y extremos también han de ayudar, presionar y cubrir espacios para mantener el equilibrio defensivo.

    Los movimientos de profundidad de algunos españoles complican el marcaje, por lo que los jugadores saudíes deben mantenerse concentrados y evitar seguir el balón dejando espacios en zonas peligrosas.

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    Equilibrio antes de la aventura: la ruta más directa hacia un buen resultado.

    Aunque la defensa es clave, replegarse por completo ante una selección que domina la posesión puede ser arriesgado. Georgios Donis debe equilibrar defensa y ataque, sin aferrarse a un solo estilo.

    Arabia Saudí ya mostró ante Uruguay que puede organizarse atrás, pero también debe amenazar la portería española para evitar un monólogo. Tener opciones ofensivas obligará a España a actuar con más cautela y rebajará su ímpetu.

    Los contraataques rápidos pueden ser su arma más eficaz, especialmente si aprovechan los espacios que queden detrás de la defensa española.

    En definitiva, Arabia Saudí no necesita un partido perfecto, sino inteligente: mantener la organización, cerrar las bandas y gestionar con calma los momentos difíciles, aprovechando las transiciones ofensivas. Así podrá lograr un resultado positivo ante una España que llega con mentalidad revolucionaria y decidida a recuperar su orgullo.

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