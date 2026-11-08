Del Piero, taconazo para Marchisio y lesión: en Turín con muletas

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El equipo de Alessandro Del Piero y el equipo de Ronaldinho se enfrentaron en el «Zurich All-Star Game». Sin embargo, por desgracia, el partido del ex número 10 de la Juventus duró pocos minutos debido a una lesión en el flexor derecho, causada al intentar dar un toque de tacón para Marchisio.