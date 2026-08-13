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Traducido por

Deco planea un último golpe en el mercado del Barcelona

Fichajes
Primera División
Barcelona
C. Lukeba
A. Laporte
Deco
España

El Barcelona afronta la última etapa del mercado de fichajes de verano en un escenario que podría ser testigo de numerosos movimientos. 

El club catalán espera cerrar la salida de varios jugadores durante los próximos días, logrando importantes ingresos económicos y, en consecuencia, ampliando el margen salarial para poder inscribir a los futbolistas que todavía se encuentran fuera de la lista.

El diario "Sport" señaló que el objetivo del Barcelona es claro: fichar a un delantero, con Julián Álvarez como máxima prioridad, junto a Rodri y Cancelo, aunque la dirección deportiva trabaja también en la posibilidad de cerrar una operación adicional.

El director deportivo Deco quiere, como mínimo, fichar a un central de primer nivel, preferiblemente zurdo, durante los últimos días del mercado de fichajes, si las cuentas económicas lo permiten.

Deco consideraba desde el inicio del verano que el eje de la defensa necesitaba un refuerzo importante, y por ese motivo se movió para intentar fichar a Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, pero esa opción quedó finalmente descartada debido a la falta de consenso en el plano deportivo, además de considerarse que el valor del jugador era demasiado elevado.

El asunto del central quedó, en cierto modo, aplazado, pero la salida de Ronald Araújo reabrió esta posibilidad, y el Barcelona está decidido a fichar a un nuevo defensa.

El técnico Hansi Flick se siente satisfecho con la pareja defensiva formada por Cubarsí y Gerard Martín, pero entiende el deseo del club de reforzar la posición si surge la oportunidad de fichar a un jugador de alto nivel.

La plantilla del equipo cuenta además con Christensen y Eric García, aunque este último disputará un gran número de minutos en la posición de lateral durante la temporada actual.

Además, existe la opción del jugador de la academia del club, Álvaro Cortés, que goza de confianza dentro del Barcelona, pero la dirección considera que el equipo se beneficiaría de la llegada de un jugador con más experiencia para garantizar una buena cobertura de la posición.

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    El Barcelona busca la joya adecuada para el centro de la defensa

    El Barcelona se mueve desde hace varios días en el mercado de fichajes, en busca de un defensa de calidad excepcional que pueda dar un salto cualitativo a su línea defensiva.

    El club busca un jugador del perfil de Iñigo Martínez, capaz de aportar seguridad al equipo y ofrecer un rendimiento inmediato y, al mismo tiempo, adaptarse al atrevido estilo de juego en el que se apoya Hansi Flick.

    No es tarea fácil, porque los defensas zurdos son muy demandados en el mercado de fichajes y, además, sus precios son elevadísimos. Por ello, el Barcelona busca concretamente una buena oportunidad de inversión.

    El nombre de Aymeric Laporte ha destacado con fuerza durante los últimos días, ya que el entorno del jugador, que pertenece al Athletic de Bilbao, planteó la posibilidad de cerrar la operación, asegurando la existencia de una cláusula de rescisión adecuada en su contrato. El Barcelona tuvo en cuenta esta información en aquel momento y estudió la posibilidad de completar la operación.

    Laporte es el candidato ideal, pero habrá que esperar para saber si el club decide durante los próximos días acelerar el proceso de su contratación.

    Resulta evidente que Laporte es capaz de adaptarse rápidamente al equipo catalán, ya que jugó junto a Cubarsí en el centro de la defensa durante el Mundial y ofreció una actuación asombrosa.

    Pero el principal problema aquí es que el entorno del Athletic de Bilbao asegura que no existe ninguna cláusula de rescisión de ese tipo, y es evidente que el club vasco no quiere entrar en ninguna negociación sobre el jugador.

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    Lookman, entre las opciones del Barcelona

    Y durante las últimas horas, también ha surgido el nombre de Castello Lukeba, defensa del Leipzig, al que los ojeadores del Barcelona siguen de cerca durante todo el año.

    Lukeba es un jugador en una clara fase de evolución, y posee buenas cualidades en la construcción del juego desde atrás y una gran fortaleza física.

    Hansi Flick tiene informes positivos sobre él, y el jugador ha estado siempre presente en las listas de posibles objetivos del Barcelona.

    Pero en este caso, el club tendría que abrir sus arcas y desembolsar una cantidad importante para ficharlo a corto plazo.

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    El golpe final para Deco

    Lo que ha quedado claro es que el Barcelona no ha cerrado el capítulo del fichaje de un central, sino todo lo contrario: este asunto sigue plenamente sobre la mesa.

    En un primer momento, el club intentará fichar al delantero, a Rodri y a Cancelo, ya que las operaciones de Rodri y Cancelo están muy cerca de completarse.

    Y después, se abordará el asunto del defensa, y este es el último golpe que Deco quiere asestar para completar un mercado de fichajes de primer nivel para el Barcelona.

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