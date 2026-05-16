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Declan Rice, estrella del Arsenal y de Inglaterra, responde al meme del «controlador de ambiente»
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Conocido por su gran esfuerzo en el campo, lo que le valió el apodo de «el caballo» en el Arsenal, Rice destaca también por su optimismo en el vestuario. En redes sociales lo llaman el «controlador del ambiente» por su habilidad para animar y conectar con sus compañeros, labor que asume con su característica sonrisa.
Al preguntarle por un meme viral que lo señala como único responsable del ambiente del equipo, Rice se rió. «Somos tan jóvenes y enérgicos que todos saltamos juntos de forma natural», dijo en una entrevista con Vogue. «Así que no diría que soy solo yo, pero sí, la gente ve que soy un tipo divertido». La exestrella del Arsenal Alex Scott lo resumió así: «Declan es tu líder definitivo. La gente responde ante él. La gente le escucha. En cualquier situación, él te cubrirá las espaldas».
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Del campo a la pasarela
Aunque su principal objetivo sigue siendo conseguir títulos para los Gunners, Rice se ha ido adentrando cada vez más en el mundo de la alta costura y, a sus 27 años, se está convirtiendo en un auténtico icono de estilo. Admitió que su interés surgió nada más pasar a ser profesional: «La verdad es que no recuerdo qué fue lo primero que compré. Solo recuerdo que me gastaba un montón de dinero en ropa que me parecía bonita en aquel momento. No sabía cuándo parar. Ese era el único problema».
El director creativo de Burberry, Daniel Lee, lo llama «amigo de la casa» y afirma: «Declan encarna la intersección moderna entre el fútbol y la cultura británicos. Es uno de los mejores jugadores de su generación y tiene un gran sentido del estilo personal».
Cómo lidiar con el ruido y el escrutinio
Ser uno de los deportistas más mediáticos del país tiene inconvenientes, como el intenso escrutinio público y los comentarios tóxicos en redes sociales hacia sus seres queridos. Rice, fichaje británico más caro de la historia, ha desarrollado una fortaleza mental a prueba de balas. «No lo mires ni pienses en ello», insiste al explicar cómo ignora el ruido externo. «La gente siempre opina sobre mi carrera: si soy bueno, si marco goles, si soy regular, si estoy listo para un gran club… Hay muchas opiniones, pero solo importan las de quienes te rodean. Un día te odian, al siguiente te adoran. En el fútbol todo cambia».
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El espíritu de equipo en la concentración de Inglaterra
De cara a los próximos torneos internacionales, Rice cree que la actual selección inglesa está en una posición privilegiada gracias a la amistad que les une. A diferencia de las anteriores «generaciones doradas», que se fracturaron por las rivalidades entre clubes, este grupo —con jugadores como Bukayo Saka, Cole Palmer y Phil Foden— sigue muy unido. «Ya sea por redes sociales o en persona, se nota que hay una conexión auténtica entre nosotros», explicó Rice.
El fútbol moderno ha dejado atrás la época de rivalidades extremas entre clubes. «Se escucha a la generación anterior hablar de que no se llevaban bien y de que no podían conectar y jugar juntos. Pero creo que, en nuestro caso, esa es la razón por la que, en los últimos años con Inglaterra, lo hemos hecho tan bien, porque estamos unidos dentro y fuera del campo.
Todos jugamos unos contra otros, pero el fútbol ya no es así: muchos tienen mejores amigos en equipos rivales. En la selección nos llevamos bien y siempre queremos vernos; es una escapada agradable».