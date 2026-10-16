De las lágrimas a los nuevos propósitos de ascenso: el Union Brescia vuelve a intentarlo

En verano, por tanto, la directiva invirtió de forma decidida en el mercado de fichajes y, de hecho, reconstruyó el equipo: fueron muchos los refuerzos que puso a disposición de Corini, entre ellos el mediapunta procedente del Cosenza Andrea Rizzo Pinna (que costó 350.000 euros), el delantero Valerio Crespi (adquirido en propiedad al Avellino por 500.000 euros) y el centrocampista Alessandro Mallamo, fichado en propiedad del Sudtirol por 120.000 euros. A la ciudad también llegó Tiago Casasola, incorporado gratis del Catania. La directiva cerró, además, más de 20 operaciones de salida, lo que confirma su intención de transformar por completo el grupo a disposición de Corini.