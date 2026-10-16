Un nuevo proyecto y el objetivo declarado de lograr el ascenso a la Serie B en el menor tiempo posible. La decepción por la derrota en la final del playoff, disputada el 7 de junio ante el Ascoli, ya ha quedado atrás. El Union Brescia, la sociedad fundada en el verano de 2025 para mantener el fútbol profesional en la ciudad lombarda tras la quiebra del club dirigido por Massimo Cellino, quiere volver a intentarlo de inmediato. Un nuevo comienzo marcado por la continuidad: en el banquillo sigue Eugenio Corini, que sustituyó en diciembre al destituido Aimo Diana (que estos días ha fichado por el Perugia).
De las lágrimas a los nuevos propósitos de ascenso: el Union Brescia vuelve a intentarlo
EL REINICIO CON EL SELLO DE CORINI
El técnico de 56 años había terminado la pasada temporada en segunda posición con 69 puntos, 20 menos que el líder, el Vicenza. En las eliminatorias posteriores había derrotado al Casarano y a la Salernitana, pero acabó cayendo ante el equipo de Romaña. Un rendimiento que el director deportivo Andrea Ferretti consideró positivo pese a todo: de ahí la voluntad de seguir juntos y construir una plantilla competitiva. «El entrenador ha hecho un trabajo extraordinario y queremos elevar aún más el nivel mediante fichajes bien elegidos», había dicho el director deportivo en junio.
UN EQUIPO REFUNDADO
En verano, por tanto, la directiva invirtió de forma decidida en el mercado de fichajes y, de hecho, reconstruyó el equipo: fueron muchos los refuerzos que puso a disposición de Corini, entre ellos el mediapunta procedente del Cosenza Andrea Rizzo Pinna (que costó 350.000 euros), el delantero Valerio Crespi (adquirido en propiedad al Avellino por 500.000 euros) y el centrocampista Alessandro Mallamo, fichado en propiedad del Sudtirol por 120.000 euros. A la ciudad también llegó Tiago Casasola, incorporado gratis del Catania. La directiva cerró, además, más de 20 operaciones de salida, lo que confirma su intención de transformar por completo el grupo a disposición de Corini.
EL DESARROLLO EN EL CAMPO
Una profunda renovación que, en este primer tramo de temporada, ha dado desde el principio los resultados esperados: el Union (invicto hasta ahora) es segundo con 19 puntos, a 5 del líder Cittadella y uno por delante del Ospitaletto Franciacorta, tercero. «He visto la rabia de quienes quieren ganar el campeonato», afirmó el técnico Corini tras la victoria por 2-0 ante el Pro Vercelli. Ahora tiene la mira puesta en la visita del lunes a la Giana Erminio, penúltima con 5 puntos y que encadena cinco empates consecutivos.
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