De Biasi: «Estaba convencido de que yo sería el seleccionador nacional en 2016»

«Gattuso es un tipo auténtico, que ha vivido diversas experiencias en estos años. Hoy se enfrenta a un reto, él y su cuerpo técnico, y es un reto sin margen de error. El cuerpo técnico, salvo Riccio, creo que es la primera vez que trabaja junto, y esperamos que todo salga a la perfección. Al fin y al cabo, es en las dificultades cuando hay que intentar dar lo mejor de uno mismo. Tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros. Es un entrenador que ha pasado por todas las etapas, aunque quizá en alguna ocasión no haya tenido suerte, pero lo ha vivido con orgullo, sacando a relucir todo su orgullo y su terquedad calabresa. Sinceramente, él como seleccionador también habría estado bien. Podría haberlo sido porque es alguien que ha vivido ese ambiente, conoce todas las dinámicas que giran en torno a la selección nacional; es una oportunidad que no se presenta muy a menudo, así que la ha aprovechado al vuelo».



