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Darwin Núñez, listo para marcharse cedido al recién ascendido Al-Diriyah desde el Al-Hilal
Acuerdo temporal cerrado sin problemas
El especialista en fichajes Fabrizio Romano informa de que Nunez ha aceptado formalmente una cesión por una temporada al Al-Diriyah, recién ascendido a la Saudi Pro League. El acuerdo no incluye opción de compra, y el recién llegado a la máxima categoría se ha comprometido a asumir íntegramente el elevado salario del internacional uruguayo. Este movimiento estratégico ofrece al delantero una vía ideal para salir de su ostracismo del primer equipo en el Al-Hilal.
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Las disputas contractuales frenan las negociaciones
Antes de cerrar su fichaje por el Al-Diriyah, Nunez había sido fuertemente vinculado con un traslado al gigante turco Trabzonspor, donde estaba previsto que se reencontrara con su excompañero en ataque en el Liverpool Mohamed Salah. Ese ambicioso plan pretendía recrear su productiva sociedad en Anfield en la Superliga turca y generar una gran atención mundial. Sin embargo, las negociaciones acabaron rompiéndose por una disputa contractual no resuelta con el Al-Hilal, que, según se informa, debe al delantero importantes cantidades pendientes de salario y primas que se negó a perder mediante una rescisión unilateral de contrato.
Las limitaciones de la plantilla obligan al cambio
La carrera de Nunez ha incluido varios traspasos de alto perfil, ascendiendo desde Penarol, brillando en el Almería, fichando por el Benfica por 24 millones de euros y, finalmente, cerrando un traspaso de más de 80 millones de euros al Liverpool en 2022. Sin embargo, su etapa en Oriente Medio se desmoronó rápidamente debido a las estrictas cuotas de jugadores extranjeros y a la llegada de Karim Benzema, lo que llevó al entrenador Simone Inzaghi a dejar fuera al uruguayo de la plantilla del Al-Hilal para la liga nacional. Con contrato hasta junio de 2028, un cambio temporal dentro del país representa su única vía realista para asegurarse minutos con regularidad y proteger su posición.
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Un nuevo comienzo ofrece redención
Unirse al Al-Diriyah brinda a Nunez una plataforma de un valor incalculable para reconstruir su confianza y redescubrir el instinto goleador que se apagó durante su reciente ostracismo. Cualquier aspiración de regresar pronto al fútbol europeo tendrá ahora que esperar mientras se consolida como la referencia talismánica de los recién llegados saudíes. Ofrecer un rendimiento constante esta temporada resultará clave cuando su situación contractual a largo plazo en Riad sea reevaluada el próximo verano.
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