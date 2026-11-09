Cubarsí gana el Golden Boy 2026

2026 será inolvidable para el defensa del Barcelona y de la selección española, que, además de haber ganado LaLiga y la Supercopa de España con su club y el Mundial con la Roja, también puede presumir de ser el nuevo «Golden Boy» de su generación. El diario Tuttosport otorga este reconocimiento internacional cada año desde 2003 y una de sus reglas establece que el ganador no puede repetir.