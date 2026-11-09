Pau Cubarsí es el nuevo ganador del Golden Boy, el prestigioso premio que reconoce al mejor futbolista sub-21 que juega en Europa. Como ya ocurrió con Lamine Yamal, Pedri y Gavi, el Barcelona sigue apostando por los jóvenes.
Cubarsí gana el Golden Boy 2026
2026 será inolvidable para el defensa del Barcelona y de la selección española, que, además de haber ganado LaLiga y la Supercopa de España con su club y el Mundial con la Roja, también puede presumir de ser el nuevo «Golden Boy» de su generación. El diario Tuttosport otorga este reconocimiento internacional cada año desde 2003 y una de sus reglas establece que el ganador no puede repetir.
En el Barcelona están de celebración: Joan Laporta también ha sido reconocido como mejor presidente, mientras que Giulia Galli, futbolista del Barça B femenino, ha sido elegida para el premio Best Italian Golden Girl. La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el próximo 14 de diciembre.
Palmarés
2003: Rafael Van der Vaart.
2004: Wayne Rooney.
2005: Lionel Messi.
2006: Cesc Fàbregas.
2007: Sergio Agüero.
2008: Anderson Oliveira.
2009: Alexandre Pato.
2010: Mario Balotelli.
2011: Mario Gotze.
2012: Isco Alarcón.
2013: Paul Pogba.
2014: Raheem Sterling.
2015: Anthony Martial.
2016: Renato Sanches.
2017: Kylian Mbappé.
2018: Matthijs de Ligt.
2019: Joao Félix.
2020: Erling Haaland.
2021: Pedri González.
2022: Pablo Gavi.
2023: Jude Bellingham.
2024: Lamine Yamal.
2025: Désiré Doué.
2026: Pau Cubarsí.
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