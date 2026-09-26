¿Cuál es la diferencia entre la UFC/MMA y el boxeo?

Cuando se habla de deportes de combate al más alto nivel mundial, hay dos conceptos que aparecen con especial frecuencia: la UFC y el boxeo. Ambos deportes llenan recintos, generan ingresos millonarios y producen estrellas, pero entre ellos hay un mundo de diferencia en cuanto al reglamento, el estilo y la filosofía.

Sin embargo, este sábado 26 de septiembre las miradas no están puestas en la UFC, sino en Oktagon 94. Allí, entre otros, Christian Eckerlin y Frederic Vosgröne pelearán en el estadio de Fráncfort, con todas las entradas agotadas. Toda la información sobre la retransmisión la tenéis aquí.

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En este artículo descubriréis cuáles son las diferencias entre la UFC y el boxeo.