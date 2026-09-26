¿Cuál es la diferencia entre la UFC/MMA y el boxeo?

Cuando se habla de deportes de combate al más alto nivel mundial, hay dos conceptos que aparecen con especial frecuencia: la UFC y el boxeo. Ambos deportes llenan recintos, generan ingresos millonarios y producen estrellas, pero entre ellos hay un mundo de diferencia en cuanto al reglamento, el estilo y la filosofía.
Sin embargo, este sábado 26 de septiembre las miradas no están puestas en la UFC, sino en Oktagon 94. Allí, entre otros, Christian Eckerlin y Frederic Vosgröne pelearán en el estadio de Fráncfort, con todas las entradas agotadas. Toda la información sobre la retransmisión la tenéis aquí.
En este artículo descubriréis cuáles son las diferencias entre la UFC y el boxeo.