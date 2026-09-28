¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP
GOAL
Traducido por

Cristiano Ronaldo y Jesús: ¿el amor se convertirá en odio en el capítulo final?

FEATURES
Noruega vs Portugal
Noruega
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
J. Jesus
Al Nasr FC
1ª División
Noruega
Portugal
Arabia Saudí

El final del Don podría convertirse en momentos tristes

Algo ha cambiado en la relación que parecía ideal entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus. Tras meses de sintonía y elogios mutuos, aparecieron las primeras señales de tensión cuando el capitán de la selección de Portugal se encontró fuera del once titular en el duelo ante Noruega, para después vivir todo el partido en el banquillo con un semblante que no ocultaba su enfado por la decisión.

La selección de Portugal logró una emocionante victoria ante Noruega por 2-1, pero el triunfo no fue la única historia que dejó el encuentro, después de que las miradas de los aficionados se dirigieran a Ronaldo, quien lució molesto durante todo el partido y luego marchó directamente al vestuario tras el pitido final, sin sumarse a sus compañeros para saludar a la afición, en una imagen inusual tratándose del capitán de la selección.

La decisión de mantener a Ronaldo en el banquillo resultó aún más llamativa, sobre todo porque días antes había jugado más de una hora ante Gales en el primer enfrentamiento, antes de que sus cálculos cambiaran en el segundo partido, lo que abre el interrogante sobre la naturaleza de la relación entre la estrella portuguesa y su entrenador, y sobre si lo ocurrido fue una simple decisión técnica pasajera o el comienzo de un capítulo más complicado entre ambas partes.

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Una relación que empezó con amor

    La relación entre Cristiano Ronaldo y Jesus no comenzó en la selección portuguesa, sino que se remonta a su etapa en el Al Nassr saudí, después de que "el Don" fuera una de las principales razones de la llegada del entrenador a la dirección del equipo, cuando lo llamó para convencerlo de asumir el cargo la temporada pasada.

    Desde el primer momento, dio la impresión de que la relación entre ambos se basaba en un gran nivel de entendimiento, antes de fortalecerse aún más con su éxito al llevar al Al Nassr a conquistar el título de liga, de modo que Jesus se convirtió en uno de los entrenadores que tuvieron una relación especial con el capitán del equipo, quien no era solo un jugador dentro del campo, sino un elemento influyente en el proyecto del técnico.

    Con la llegada de Jesus a la dirección de la selección de Portugal, esa sintonía continuó, después de que el entrenador se preocupara, en su primera concentración, por convocar a Ronaldo, para luego pronunciar una serie de declaraciones en las que elogió al capitán de la selección, subrayando su valor e influencia dentro del grupo, en una imagen que pareció una extensión natural de la relación que los unió en el Al Nassr.

    Pero el fútbol no conoce las relaciones inmutables cuando las decisiones técnicas empiezan a ponerlas a prueba, y quizás el enfrentamiento ante Noruega haya revelado por primera vez un terreno en el que la figura de Ronaldo puede chocar con la visión técnica de Jesus.

    • Anuncios

  • Jesus pone a Cristiano Ronaldo ante una nueva prueba

    La decisión de sentar a Cristiano Ronaldo en el banquillo ante Noruega no fue un simple cambio en la alineación, especialmente porque el jugador había participado durante más de una hora en el partido anterior frente a Gales. Y mientras Jesus mantuvo su decisión, Ronaldo se mostró insatisfecho con su situación durante el encuentro, algo que se reflejó en sus gestos en más de una ocasión.

    Tras el partido, Jesus no ignoró lo sucedido, sino que habló del comportamiento de Ronaldo diciendo: «No sé la razón de su comportamiento, pero hablaré con él. Tenía la intención de hacerlo jugar durante media hora, pero las circunstancias del partido complicaron las cosas».

    Las declaraciones del entrenador ofrecían en apariencia una explicación táctica sobre la no participación de Ronaldo, pero al mismo tiempo revelaron que Jesus planeaba concederle cerca de media hora, antes de que las circunstancias del partido cambiaran e impidieran ejecutar su plan, quedando pendiente la cuestión del enfado del capitán de la selección, que requiere una conversación directa entre ambas partes.

    Lee también: Un nuevo ataque iraquí golpea a Arabia Saudí en la Copa del Golfo 27

    Y aquí comienza la zona más sensible de la relación; la presencia de Ronaldo en el banquillo no es un hecho excepcional en sí mismo, pero la reacción del jugador, y luego las palabras del entrenador sobre el incidente, convierten el partido en un punto que merece seguimiento, especialmente si las mismas decisiones se repiten en los próximos partidos.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Cuando el nombre de Ronaldo choca con las decisiones del entrenador

    Cristiano Ronaldo no es un jugador cualquiera dentro de la selección de Portugal, pues es el capitán del equipo y uno de sus nombres más destacados. Por ello, cualquier decisión relacionada con su participación despierta mayor interés que cualquier otro cambio en la alineación. Por su parte, Jesus tiene su responsabilidad técnica y debe tomar sus decisiones según lo que considere apropiado para el partido y el grupo.

    El problema surge únicamente si estas decisiones se convierten en una fuente de tensión constante entre ambas partes. La relación que comenzó con una llamada telefónica y terminó con el título junto al Al Nassr, para después trasladarse a la selección portuguesa entre elogios mutuos, entra ahora en una etapa diferente, en la que se les exige a ambos separar la relación personal de las decisiones técnicas.

    Además, la naturaleza de la última etapa de la carrera de Cristiano Ronaldo hace que cada decisión relacionada con su participación sea más delicada, especialmente porque la estrella portuguesa aspira a seguir liderando a la selección de su país, mientras que Jesus quiere construir un equipo capaz de alcanzar sus objetivos según su propia visión, algo que en ocasiones podría imponer decisiones que no coincidan con el deseo del capitán.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • ¿El amor o el comienzo del último capítulo?

    Hasta ahora, lo ocurrido ante Noruega no puede considerarse una prueba de que la relación entre Cristiano Ronaldo y Jesus se haya convertido en un conflicto, pues el partido terminó con victoria de Portugal, y Jesus aclaró que tenía previsto dar entrada a su capitán antes de que las circunstancias del encuentro se lo impidieran; sin embargo, la reacción de Cristiano Ronaldo abre la puerta a una pregunta mayor sobre lo que podría suceder si su presencia en el banquillo se repite.

    La relación entre ambos ha atravesado en un breve periodo de tiempo numerosas etapas: desde la llamada de Cristiano Ronaldo para convencer a Jesus de dirigir al Al Nassr, hasta la conquista de la liga, para luego reunirse de nuevo la pareja en la selección de Portugal, pasando por una serie de declaraciones que reflejaron el aprecio del técnico por su capitán, hasta llegar a la primera situación en la que Cristiano Ronaldo apareció molesto por una decisión técnica.

    Por ello, el enfrentamiento ante Noruega quizá no sea más que un momento pasajero, aunque al mismo tiempo podría ser el comienzo de una auténtica prueba para una relación que, hasta hace poco, parecía sumamente sólida.

    La respuesta no la determinarán las declaraciones posteriores al partido, sino las próximas decisiones de Jesus y la reacción de Cristiano Ronaldo ante ellas, especialmente si el banquillo se convierte en un lugar recurrente para el capitán de Portugal.

    Y en el último capítulo de la trayectoria de Cristiano Ronaldo, la pregunta más importante quizá no sea solo cuántos minutos jugará, sino cómo se gestionará la relación entre una estrella acostumbrada a estar presente en el centro de la escena y un entrenador al que ahora se le exige tomar sus decisiones sin que los grandes nombres le permitan influir en su visión técnica. ¿Se mantendrá la relación entre Cristiano Ronaldo y Jesus como empezó, con cariño y éxito, o el banquillo abrirá un nuevo capítulo entre ambos?