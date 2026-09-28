Cristiano Ronaldo y Jesús: ¿el amor se convertirá en odio en el capítulo final?

Algo ha cambiado en la relación que parecía ideal entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus. Tras meses de sintonía y elogios mutuos, aparecieron las primeras señales de tensión cuando el capitán de la selección de Portugal se encontró fuera del once titular en el duelo ante Noruega, para después vivir todo el partido en el banquillo con un semblante que no ocultaba su enfado por la decisión.

La selección de Portugal logró una emocionante victoria ante Noruega por 2-1, pero el triunfo no fue la única historia que dejó el encuentro, después de que las miradas de los aficionados se dirigieran a Ronaldo, quien lució molesto durante todo el partido y luego marchó directamente al vestuario tras el pitido final, sin sumarse a sus compañeros para saludar a la afición, en una imagen inusual tratándose del capitán de la selección.

La decisión de mantener a Ronaldo en el banquillo resultó aún más llamativa, sobre todo porque días antes había jugado más de una hora ante Gales en el primer enfrentamiento, antes de que sus cálculos cambiaran en el segundo partido, lo que abre el interrogante sobre la naturaleza de la relación entre la estrella portuguesa y su entrenador, y sobre si lo ocurrido fue una simple decisión técnica pasajera o el comienzo de un capítulo más complicado entre ambas partes.