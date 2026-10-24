Cristiano Ronaldo: la victoria sí, pero ¿el gol es suyo?

Cristiano Ronaldo marca en la victoria por 3-1 a domicilio del Al Nassr ante el Al Faysaly en la Saudi Pro League y alcanza los 982 goles en su carrera.O quizá no.





El astro portugués de 41 años da otro paso hacia los 1.000 goles en su carrera en partidos oficiales. Con el gol de hoy, CR7 habría marcado 836 goles con clubes (en 1.109 partidos) y 146 con la selección (en 234 encuentros). A la espera de decisiones definitivas, hay que precisar que la Saudi Pro League atribuye el gol a Ronaldo, mientras que plataformas como Opta y Diretta se lo adjudican como autogol a Girotto.





Los goles de Ronaldo con clubes (si se confirmara que se le atribuye este gol) se distribuirían así: 5 con el Sporting de Lisboa, 145 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con la Juventus y 135 con el Al Nassr.



