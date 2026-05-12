El portero del Al-Nassr, Bento, marcó en propia puerta en el minuto 90+8, y el líder solo empató 1-1 con su inmediato perseguidor.

Antes, el exjugador del Leipzig Mohamed Simakan había adelantado al Al-Nassr tras un córner de Kingsley Coman en la primera parte ante su rival ciudadano de Riad.