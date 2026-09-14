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philippe-coutinho(C)Getty images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Coutinho jugará con Neymar y Arthur: el Santos hace oficial el anuncio

Santos FC
P. Coutinho
Neymar
Arthur
Fichajes
Inter Milán
Juventus

El esperado anuncio por fin ha llegado y en la Juventus se formará una pareja estelar.

El Santos está construyendo un auténtico equipo de ensueño y, después de repatriar hace ya más de un año a la joya Neymar Jr., en estas horas ha completado el fichaje de otra grandísima exestrella de Brasil que se había quedado libre tras el final de su contrato con el Vasco da Gama: Philippe Coutinho.

  • CONTRATO HASTA FINAL DE AÑO

    El anuncio oficial del Santos ha dejado por escrito el acuerdo que Coutinho ha decidido firmar hasta el 31 de diciembre de 2026, cuando de hecho concluirá el año deportivo brasileño.

    Coutinho, de hecho, no juega un partido oficial desde el pasado 14 de febrero, cuando por entonces jugaba en el Vasco da Gama, club en el que creció de pequeño antes de llegar al Inter.


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  • CON ARTHUR Y NEYMAR

    La prudencia, obviamente, es mucha, dado que el motivo de la anterior interrupción en su carrera no se debía solo a problemas físicos, sino también de fortaleza mental. Problemas que hoy parecen haber quedado atrás y que han llevado a Neymar a convencer al Santos para que le diera una oportunidad.

    De hecho, ambos han jugado a menudo juntos de jóvenes y en las selecciones brasileñas, pero nunca han logrado jugar juntos en un club. Junto a ellos estará otro ex del Barcelona como Arthur, que llegó al final del mercado europeo tras su salida de la Juventus.

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