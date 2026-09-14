El anuncio oficial del Santos ha dejado por escrito el acuerdo que Coutinho ha decidido firmar hasta el 31 de diciembre de 2026, cuando de hecho concluirá el año deportivo brasileño.

Coutinho, de hecho, no juega un partido oficial desde el pasado 14 de febrero, cuando por entonces jugaba en el Vasco da Gama, club en el que creció de pequeño antes de llegar al Inter.



