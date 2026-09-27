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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Costacurta: «¿Vuelta al Milan? Ya no hay sitio para algunos de nosotros»

AC Milán
A. Costacurta

Alessandro Costacurta, ex emblema del Milan y actual comentarista de Sky, presente el sábado por la noche en el partido de Operazione Nostalgia que contó con la participación de varios ex campeones de nuestro fútbol, fue entrevistado por SportItalia sobre la posibilidad de que desde Casa Milan le llamen para algún cargo dentro del club.

  • A continuación, las palabras del exdefensa, nacido en 1966, tal y como las recoge MilanNews.it: "Hacen falta ideas claras, no creo que haya más espacio para algunos de nosotros. Está claro que yo nunca he cerrado la puerta, porque si pienso que a los 55 años fui a ser comisario de la federación, es la demostración de que me mantengo abierto a cualquier cosa, pero no creo que vaya a suceder. Sinceramente, yo no los busco y no creo que ellos me busquen a mí, en definitiva".

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