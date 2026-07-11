Steven Zhang demanda a Oaktree: según el Corriere dello Sport y otras fuentes, el expropietario del Inter habría iniciado un litigio con el fondo estadounidense por hasta 450 millones de euros.
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Corsport - Inter: Zhang demanda a Oaktree; el litigio alcanza 450 millones, ¿qué puede pasar?
LOS LITIGIOS
Dos años después de comprar el Inter, la operación podría costar más de lo previsto a Oaktree si prosperan las demandas en Luxemburgo del expresidente Zhang. Su reclamación no carece de fundamento: en abril de 2024 venció el préstamo de 250 millones concedido tres años antes por Oaktree a Zhang, que había crecido hasta unos 400 millones por la capitalización de intereses al 12 %. Al no poder devolverlo, Oaktree ejecutó la garantía sobre las acciones del club.
LA LEY DE LUXEMBURGO
En Luxemburgo, el acreedor puede tomar posesión inmediata de los bienes embargados sin subasta judicial, por lo que muchas operaciones se estructuran a través de sociedades luxemburguesas; así ocurrió cuando Elliott tomó el Milan tras la insolvencia de Yonghong Li. No obstante, el deudor solo responde por la diferencia entre el valor del bien y la deuda, pues el acreedor solo puede satisfacer su crédito, no enriquecerse. Es el llamado «pacto marciano», principio admitido en todos los ordenamientos jurídicos de los países civilizados.
LA SOLICITUD
La clave es fijar el valor del Inter tras restar sus deudas, no el de hoy, que superaría lo que Zhang debe a Oaktree. Aunque el patrimonio neto sea negativo, el valor de una empresa no es su resultado contable, sino su capacidad de generar beneficios y caja. En el fútbol se suele multiplicar los ingresos operativos, método simple pero aceptado. Un colegio de peritos probablemente promediará varios métodos: si el valor supera los casi 400 millones de deuda, la diferencia iría a Zhang. Los fondos buscan rendimientos anuales del 14 % al 15 %, así que revalorizar los activos es una carrera contra el tiempo con un coste muy elevado; además, un litigio que aumente el precio reduce sus márgenes de beneficio.
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