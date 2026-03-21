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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Corini: «Cuando le pedí la camiseta a Maradona, las bromas de Baggio, la discusión con Mancini»

El excentrocampista, ahora entrenador, repasa su carrera

Eugenio Corini, excentrocampista y ahora entrenador (actualmente en el Union Brescia), se sincera en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, de la que reproducimos los fragmentos más destacados.


Al principio de su carrera, tras el Brescia llegó la Juve.

«Era el verano de Italia ‘90. Llegué a la Juve con Baggio. Robi era una estrella del rock, yo un desconocido. Y muchas veces Trapattoni nos puso a compartir habitación: una persona única, me gastaba un montón de bromas. Por la noche nos pasábamos todo el tiempo jugando a la Pinnacola. Cuántas partidas entre Baggio, Carrera y yo. Nadie quería perder».


Y cuando Robi no estaba, el diez era usted…

​«Sí, pero solo porque nos asignaban los números del uno al once. Bromas aparte, fue un honor llevar el diez tanto en la Juventus como en el Nápoles. Solo tengo un pesar: la única vez que me enfrenté a Maradona le pedí la camiseta, pero se la había prometido a Casiraghi. Y piensa en lo extraña que es la vida: tres años después, ese diez lo llevé yo».



  • En medio estaba la Samp. ¿Te fuiste por culpa de Mancini?

    «No, fue culpa mía. De joven era un poco descabellado. Roberto era importante en la Sampdoria, había que respetarlo. Discutimos y le respondí mal, sobre todo me equivoqué en la forma. En Génova estuve bien, Sacchi me convocó tres veces para la selección. Pero fui estúpido, elegí por impulso».


    Cerca del Inter

    «En la Sampdoria, Jugovic me tenía bloqueado y yo quería jugar a toda costa. Así que mi agente habló con el Inter para que me fuera a Milán. Pero Mantovani lo bloqueó todo. Me llevó aparte y me dijo: “Acabo de ficharte, no te voy a vender. Esfuérzate y tendrás tu oportunidad”. Y así fue».




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