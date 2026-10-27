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conte manchester unitedGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

¿Conte al Manchester United? Sir Alex Ferguson dijo: «Ese papel de mánager total ya no existe»

Manchester United
Juventus
A. Conte

¿Antonio Conte en lugar de Michael Carrick una vez que comience el próximo parón de selecciones? En Inglaterra lo tienen claro: la ratificación comunicada hoy al actual entrenador del Manchester United es temporal y, durante el próximo parón, en el que se disputarán los últimos partidos de la Nations League, se procederá a su destitución y sustitución.

¿Quién ocupará su lugar? Parece difícil que sea el exentrenador de Juventus, Inter y Napoli, porque su estilo y su forma de ejercer como entrenador encajan poco hoy con lo que piden los aficionados de los Red Devils de todo el mundo.

Al menos, esa es la opinión del Daily Mirror, que ha recurrido a las palabras de Sir Alex Ferguson, histórico entrenador y emblema de Old Trafford. Hace dos años, y por tanto sin referirse directamente al técnico salentino, Ferguson explicó qué características debía tener un entrenador para ocupar el que fue su banquillo. Esas palabras restan hoy fuerza a la candidatura de Conte.

  • «ESE PUESTO YA NO EXISTE»

    En declaraciones a The Go Radio Business Show, Ferguson cuestionó la figura del entrenador «que lo abarca todo», como Conte querría y podría ser:

    «Creo que ese papel de mánager (que se ocupa de todo y lo tiene todo bajo control, nota de la redacción) ya ha desaparecido del fútbol. Tuve la suerte de pasar una etapa como entrenador en el Manchester United, donde tuve el control de gran parte del club porque me impliqué por completo. Además, tenía la personalidad y las habilidades comunicativas necesarias para hacerlo».

  • Buena personalidad para gestionar muchas y diferentes

    «Es fundamental, si se quiere entrenar a un club de la dimensión del Manchester United, tener una personalidad sólida y una gran capacidad de organización para gestionar a distintos tipos de personas y jugadores.

    Además, hay que tener presentes a los aficionados de todo el mundo: no se trata solo de satisfacer a los propios jugadores, sino también a una enorme afición».

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