¿Antonio Conte en lugar de Michael Carrick una vez que comience el próximo parón de selecciones? En Inglaterra lo tienen claro: la ratificación comunicada hoy al actual entrenador del Manchester United es temporal y, durante el próximo parón, en el que se disputarán los últimos partidos de la Nations League, se procederá a su destitución y sustitución.

¿Quién ocupará su lugar? Parece difícil que sea el exentrenador de Juventus, Inter y Napoli, porque su estilo y su forma de ejercer como entrenador encajan poco hoy con lo que piden los aficionados de los Red Devils de todo el mundo.

Al menos, esa es la opinión del Daily Mirror, que ha recurrido a las palabras de Sir Alex Ferguson, histórico entrenador y emblema de Old Trafford. Hace dos años, y por tanto sin referirse directamente al técnico salentino, Ferguson explicó qué características debía tener un entrenador para ocupar el que fue su banquillo. Esas palabras restan hoy fuerza a la candidatura de Conte.