Marc Bernal continúa abriéndose camino con paso firme dentro del Barcelona, pese a la fuerte competencia en el centro del campo, convencido de su capacidad para hacerse con un puesto titular en el once del entrenador Hansi Flick, que le concede oportunidades sucesivas para demostrar su potencial.
El centrocampista de 19 años afrontó una prueba importante ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, después de salir como titular junto a Pedri, y ofreció una actuación destacada durante 74 minutos, antes de ser sustituido tras recibir una tarjeta amarilla.
Bernal alcanzó los 577 minutos esta temporada, aprovechando la confianza de Flick, que le dio la oportunidad de participar ante el Aston Villa tras el descanso en lugar de Rodri, además de alinearlo como titular frente al Paris Saint-Germain, donde disputó 60 minutos y se enfrentó a uno de sus referentes, el portugués Vitinha.