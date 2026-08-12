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«Como un Ferrari ronroneando»: Rio Ferdinand insta a Michael Carrick a bloquear la salida de Marcus Rashford
Ferdinand elogia a Rashford en el entrenamiento
Marcus Rashford afronta un futuro incierto en el Manchester United pese a haber regresado a Carrington con el dorsal 14. El jugador de 28 años pasó la temporada pasada cedido en el Barcelona, donde firmó 14 goles y 14 asistencias en 49 partidos.
Su salida definitiva por 40 millones de libras sigue siendo posible después de que el Barcelona fichara en su lugar a Anthony Gordon, pero Rio Ferdinand insiste en que Carrick debería quedarse con él.
En declaraciones en su canal de YouTube, recogidas por Metro, Ferdinand dijo: «Rashford ha vuelto al Manchester United, al campo de entrenamiento, y, chicos, es como un Ferrari ronroneando. Parece en forma, parece preparado. Y, ¿sabéis qué? Tiene una sonrisa en la cara y se le ve un poco más ligero al andar».
- AFP
Esperando el impacto de un nuevo fichaje
Ferdinand sigue siendo optimista y cree que Rashford puede recuperar su mejor nivel y acallar a sus críticos si Carrick le da la oportunidad esta temporada. El exdefensa considera que mantener al atacante sería como una incorporación nueva para la plantilla, especialmente después de un periodo complicado bajo la dirección anterior.
Ferdinand añadió: "No sabemos hacia dónde va esto ni cómo se resolverá al final de esta ventana de fichajes. Pero, ¿sabéis qué? Espero que se quede y que sea como un fichaje nuevo en el club. ¿Y podría ser este el Marcus Rashford motivado que salga y demuestre que todos los que dudan de él y toda esa gente están equivocados? Y todos los detractores. Espero que sí. Habrá que estar atentos."
Dixon propone un sorprendente intercambio para el Arsenal
Mientras tanto, el exdefensa del Arsenal Lee Dixon sugirió un posible intercambio que implicaría a Rashford y al joven gunner Myles Lewis-Skelly en BestBettingSites.
Dixon cree que Mikel Arteta podría relanzar a Rashford en la banda izquierda y señaló: «¿Los cambiaría (Myles Lewis Skelly y Marcus Rashford)? Pues mira, probablemente sí. Y eso no va en contra de Myles Lewis-Skelly, se trata de darle la libertad de irse y ampliar su juego en otro sitio. Marcus Rashford es un jugador que necesita que le arropen, y Arteta sería fantástico para él. Dale ese cariño, dale la libertad para jugar en esa banda izquierda y, sí, me gustaría verlo con la camiseta del Arsenal. Tengo mis reservas sobre si es un jugador de primer nivel de forma constante, pero, en base a lo que tiene ahora mismo Arsenal en la plantilla, sería una buena incorporación».
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¿Qué será lo próximo para Rashford y Carrick?
Carrick afronta decisiones cruciales sobre la plantilla antes de que se cierre el mercado de fichajes. Rashford viajó con el Manchester United a Dublín y podría participar en el amistoso del miércoles contra el Leeds United para abrir la pretemporada. Después de la concentración en Irlanda, espera un intrigante amistoso contra el AC Milan en Polonia, que podría enfrentar a Rashford con su exentrenador Ruben Amorim mientras el delantero busca asegurar su futuro en Old Trafford.
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