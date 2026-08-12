«Como un Ferrari ronroneando»: Rio Ferdinand insta a Michael Carrick a bloquear la salida de Marcus Rashford

Marcus Rashford afronta un futuro incierto en el Manchester United pese a haber regresado a Carrington con el dorsal 14. El jugador de 28 años pasó la temporada pasada cedido en el Barcelona, donde firmó 14 goles y 14 asistencias en 49 partidos.

Su salida definitiva por 40 millones de libras sigue siendo posible después de que el Barcelona fichara en su lugar a Anthony Gordon, pero Rio Ferdinand insiste en que Carrick debería quedarse con él.

En declaraciones en su canal de YouTube, recogidas por Metro, Ferdinand dijo: «Rashford ha vuelto al Manchester United, al campo de entrenamiento, y, chicos, es como un Ferrari ronroneando. Parece en forma, parece preparado. Y, ¿sabéis qué? Tiene una sonrisa en la cara y se le ve un poco más ligero al andar».