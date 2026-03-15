Como-Roma, las notas de CM: Diao da un giro al partido, Douvikas implacable. Koné, por debajo de su nivel

Butez 6 – En la primera parte apenas tuvo trabajo, salvo por una salida a ras de suelo ante un centro de Pellegrini. Poco pudo hacer ante el penalti transformado por Malen.

Ramon 6,5 – Presiona mucho por la banda y supone una amenaza constante en ataque, hasta el punto de que Gasperini le pide a Wesley que lo marque con atención. Al final de la primera parte estuvo a punto de empatar con una gran ocasión. En la segunda parte sigue siendo uno de los más destacados.

Diego Carlos 6,5 – Provoca el penalti sobre El Shaarawy, pero por lo demás comete pocos errores y se redime marcando el gol decisivo.

Kempf 6 – En la primera parte, la Roma crea poco y él controla bien las ofensivas giallorosse.

(desde el 46’ Douvikas 7: la decisión de jugar sin delantero centro solo dura una parte. Entra y en menos de un cuarto de hora marca el gol del empate).

Smolcic 6 – Juega con atención y sin fallos durante todo el partido.

Sergi Roberto 5 – Grave error en el minuto 6: falla un pase a Diego Carlos y, al intentar adelantarse a El Shaarawy, provoca el penalti. Wesley le niega luego el posible empate con una gran parada. En la primera parte destaca sobre todo por las discusiones con Mancini y Malen.

(desde el minuto 46, Diao 7: imparable para la defensa de la Roma. Su entrada cambia el partido y provoca también la expulsión de Wesley).

Da Cunha 6,5 – Jugador dinámico e impredecible, útil tanto en ataque como en cobertura. En los últimos minutos también golpea un larguero.

(desde el 86’ Van der Brent SV).

Valle 7 – Cuando se incorpora al ataque siempre crea peligro. En la primera parte pone a prueba a Svilar y poco después realiza un centro perfecto para Sergi Roberto, que Wesley se adelanta a rematar. Luego da la asistencia decisiva a Douvikas.

Caqueret 6 – Inaugura el partido con el primer disparo del encuentro tras una bonita jugada del Como, pero El Shaarawy logra bloquearlo. De todos modos, disputa un partido ordenado y sin dar pistas.

(desde el minuto 67, Perrone: aporta equilibrio en el centro del campo).

Baturina 6,5 – Empieza por la derecha y luego se desplaza a la izquierda. Siempre difícil de leer para los rivales, crea varias oportunidades. Sin embargo, en el minuto 70 desperdicia la ocasión del 2-1.

Nico Paz 6,5 – Se va metiendo poco a poco en el partido. En el minuto 15 tiene una gran ocasión tras un error de Koné, pero Svilar le niega el gol. Al final de la primera parte desperdicia el posible empate. No obstante, sigue siendo un problema constante para la defensa de la Roma.

(desde el minuto 77, Rodríguez, sin nota).

Entrenador: Fábregas 7 – El Como ofrece un juego brillante y ofensivo. A pesar del desvantaje inicial, consigue reaccionar y el cuarto puesto es totalmente merecido.