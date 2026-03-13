Como-Roma: dónde verlo, canal de televisión, retransmisión en directo, alineaciones

La Roma quiere volver a la senda del triunfo tras la derrota en Génova. El partido en Como es un punto de inflexión clave para la temporada de los giallorossi: el equipo de Fábregas está empatado a puntos con los giallorossi, que han perdido terreno en los dos últimos partidos, en los que solo han sumado un punto. A un punto se encuentra la Juventus, lista para adelantar a ambos. En el partido de ida, la Roma se impuso por 1-0 gracias al gol de Wesley.