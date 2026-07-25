Cómo Lionel Messi podría haber jugado con Brasil en lugar de con Argentina

Además de Brasil, Messi podría haber jugado con Italia por sus raíces familiares o con España, donde se formó como futbolista desde los 13 años. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) intentó convencerlo de vestir la camiseta de La Roja, pero el delantero eligió Argentina.

El exseleccionador Vicente del Bosque admitió: «La Federación hizo todo lo posible para que Messi jugara con España. Lionel se negó porque ama a su país. Habría sido un sueño entrenarle».