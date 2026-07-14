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Michael OliseGetty Images
Yosua Arya

Traducido por

Claude Makelele pide a Florentino Pérez fichar a Michael Olise y lo compara con Lionel Messi

M. Olise
Real Madrid
Primera División
Bayern Múnich
Bundesliga

Claude Makelele reveló que instó al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a fichar a Michael Olise. El excentrocampista blanco comparó la influencia del extremo del Bayern con la de Lionel Messi, pero rechazó equipararlo a Jude Bellingham.

  • Makelele respalda el interés del Real Madrid por Olise

    Makelele reveló a «Marca» que instó a Pérez a fichar a Olise, extremo del Bayern y Francia, y defendió su talento creativo e imprevisible, capaz de entusiasmar a aficionados y compañeros.

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    Makelele explica por qué destaca Olise

    Makelele elogió la creatividad de Olise y su capacidad para decidir partidos. Ya lo transmitió a Pérez.

    «¿Michael Olise al Real Madrid? Lo apoyaría. Hablé con el presidente Florentino Pérez y le dije que, si hay dinero para fichar a un solo jugador, ese es él», explicó Makelele.

    «Olise nos devuelve la emoción del fútbol: talento, libertad, calidad y eficacia. Cuando no está en el campo, se nota».

    El excentrocampista del Chelsea comparó su influencia con la de Messi: «Cuando está en forma, se intuye que, en cualquier momento, puede hacer algo inesperado. Fíjate en Dembélé, Mbappé o Barcola: saben que puede poner el balón donde otros ni lo ven. Ese es el fútbol moderno que nos encanta y hace soñar a los aficionados. Hasta los comentaristas se asombran con su técnica. Es excepcional».

  • Nada que ver con Bellingham

    A pesar de admirar a Olise, Makelele rechazó compararlo con Jude Bellingham e insistió en que cada jugador debe ser valorado por sus propios logros.

    «¿Jude Bellingham o Michael Olise? Que hablen por sí mismos. Lo que están haciendo es excepcional. Yo no hago comparaciones», admitió Makelele. «Esa es mi filosofía: nunca se compara a los grandes. No se puede comparar a Pelé con las generaciones que le siguieron, y con [Diego] Maradona, las comparaciones nunca terminan.

    Zidane dejó su huella en el fútbol mundial y perdurará, más allá de las generaciones. Dejemos que estos jóvenes construyan su carrera a su manera y escriban su propio nombre en la historia».

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    Olise sigue centrado en el Mundial

    Olise se encuentra concentrado con Francia para el Mundial 2026. «Les Bleus» se preparan para enfrentar a España en semifinales en el Dallas Stadium, y se espera que la estrella del Bayern ayude a su país a llegar a la final.

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