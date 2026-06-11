Esta tarde de jueves arranca la Copa del Mundo 2026 con el partido México-Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Es la edición más grande de la historia, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, y reúne por primera vez a 48 selecciones.

Se prevé que más de 80 000 espectadores asistan al encuentro en uno de los escenarios más emblemáticos del torneo: en 1986 el Azteca registró dos de las mayores afluencias de la historia, con más de 114 000 asistentes en los partidos de México ante Paraguay y Argentina vs. Alemania Occidental en la final.

El encuentro no solo abrirá el torneo, sino que podría deparar nuevos récords de jugadores y entrenadores.