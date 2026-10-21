Ideas claras de cara al futuro. En una larga entrevista con SportBild Christopher Nkunku, delantero del Leipzig, habló de su futuro. Su deseo es quedarse en Alemania, no regresar a Italia, al Milan, dueño de sus derechos hasta junio de 2030: «En Leipzig soy muy feliz, conozco la ciudad y el club, me siento a gusto con todo y con todos. Es un lugar especial para mí. Aquí he vivido momentos muy significativos de mi carrera y de mi vida. He pasado cuatro años maravillosos, los aficionados me quieren y el ambiente es familiar. Todo esto significa mucho para mí. ¿Mi futuro? Estamos apenas al comienzo de la temporada, si por mí fuera, me quedaría mucho tiempo. Pero en una situación así los dos clubes tienen que llegar a un acuerdo, no depende solo de mí».
AFP
Traducido por
Christopher Nkunku: «Quiero quedarme mucho tiempo en el Leipzig, pero depende del Milan»
FRANCIA EN EL PUNTO DE MIRA
Otro de sus objetivos es volver a vestir la camiseta de Francia: «Zidane es una leyenda, es el mejor futbolista que ha tenido Francia. Todo el mundo lo adora. Cuando era pequeño, era uno de mis referentes. Recuerdo perfectamente el Mundial de 2006. Quiero volver a la selección, no hay duda».
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