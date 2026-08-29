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Cesc Fabregas ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Champions League, el calendario del Como: para Fàbregas, cierre de infarto en Barcelona

Como
Liga de Campeones

Los compromisos del Como en la fase de liga de la Champions

Ya es oficial el calendario de los compromisos que esperan al Como en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/27. El equipo de Cesc Fàbregas debutará en casa contra el Leipzig y cerrará con un doble compromiso de vértigo en las dos últimas jornadas, contra el PSG en casa y el Barcelona a domicilio.


  • EL CALENDARIO DEL COMO

    JORNADA 1

    Como-Leipzig, jueves 10 de septiembre a las 21:00


    JORNADA 2

    Feyernoord-Como, miércoles 14 de octubre a las 18:45


    JORNADA 3

    Como-Manchester United, miércoles 21 de octubre a las 18:45


    JORNADA 4

    Lens-Como, miércoles 4 de noviembre a las 21:00


    JORNADA 5

    Como-AEK Atenas, martes 24 de noviembre a las 21:00


    JORNADA 6

    Betis-Como, miércoles 9 de diciembre a las 18:45


    JORNADA 7

    Como-Paris Saint-Germain, miércoles 20 de enero a las 21:00


    JORNADA 8

    Barcelona-Como, miércoles 27 de enero a las 21:00



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