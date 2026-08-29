Ya es oficial el calendario de los compromisos que esperan al Como en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/27. El equipo de Cesc Fàbregas debutará en casa contra el Leipzig y cerrará con un doble compromiso de vértigo en las dos últimas jornadas, contra el PSG en casa y el Barcelona a domicilio.
Getty Images
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Champions League, el calendario del Como: para Fàbregas, cierre de infarto en Barcelona
EL CALENDARIO DEL COMO
JORNADA 1
Como-Leipzig, jueves 10 de septiembre a las 21:00
JORNADA 2
Feyernoord-Como, miércoles 14 de octubre a las 18:45
JORNADA 3
Como-Manchester United, miércoles 21 de octubre a las 18:45
JORNADA 4
Lens-Como, miércoles 4 de noviembre a las 21:00
JORNADA 5
Como-AEK Atenas, martes 24 de noviembre a las 21:00
JORNADA 6
Betis-Como, miércoles 9 de diciembre a las 18:45
JORNADA 7
Como-Paris Saint-Germain, miércoles 20 de enero a las 21:00
JORNADA 8
Barcelona-Como, miércoles 27 de enero a las 21:00
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