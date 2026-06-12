Carnevali llega a la Juventus en lugar de Comolli: ¿qué implica para Vlahovic? El nuevo panorama

Los próximos meses serán decisivos para la nueva Juventus, sobre todo fuera del campo. En esta especie de revolución, hay que estar atentos al futuro de François Modesto y Marco Ottolini; se filtró que la posición de Giorgio Chiellini es firme y podría tener un papel cada vez más central en las decisiones fuera del terreno de juego. En cuanto a los jugadores, además de Vlahovic, no se esperan cambios en las negociaciones por Dibu Martínez, con quien se busca un acuerdo antes de presentar una oferta al Aston Villa.