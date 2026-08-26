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Carlos Baleba se despide con emoción del Brighton tras completar su traspaso al Manchester United
Cerrando el traspaso a Old Trafford
Baleba ha completado oficialmente su traspaso al United. El centrocampista de 22 años cerró su fichaje el martes por la tarde para comenzar un nuevo capítulo en su carrera. Poco después del anuncio oficial, Baleba se tomó un momento para reflexionar sobre su trayectoria. El joven publicó en las redes sociales un elegante mensaje de despedida al Brighton. Acompañado de un vídeo con sus mejores momentos, expresó su agradecimiento por su etapa en la costa sur.
Un mensaje emotivo al Brighton
Baleba utilizó Instagram para expresar su profundo agradecimiento al club que le llevó al fútbol inglés. Reconoció la calidez con la que fue recibido a su llegada inicial.
"Llegué aquí con 19 años, con poco inglés y sin saber lo que este club acabaría significando para mí", escribió. "Brighton solo me pidió que fuera yo mismo. El personal que hace que el club funcione tan bien. Los compañeros que se tomaron el tiempo de entenderme, dentro y fuera del campo. Las noches en el Amex, cuando escuchaba mi nombre desde esa grada, siempre me hacían sentir como en casa."
Llevándose al Brighton consigo
El dinámico centrocampista dejó claro que el Brighton siempre ocupará un lugar importante en su carrera. Cerró su homenaje en las redes sociales dando las gracias a todos los que ayudaron a su rápido desarrollo.
"A todos los aficionados, al personal y a mis compañeros. Cuidasteis de mí y por eso os llevaré siempre muy cerca del corazón", declaró Baleba. "Juegue donde juegue, este club está en mi forma de jugar. Buena suerte, Brighton".
- AFP
Una carrera contrarreloj para su debut
Baleba empezará ahora de inmediato a adaptarse a su nuevo entorno en Mánchester. La plantilla dará la bienvenida a su última incorporación mientras intensifica la preparación para sus próximos compromisos. Sin embargo, los aficionados del Manchester United podrían tener que esperar un poco más para ver en acción a su nuevo fichaje para el centro del campo. Está por ver si estará en condiciones de debutar este fin de semana contra el Ipswich.
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