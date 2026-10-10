El diario Mundo Deportivo repasó los momentos más destacados del encuentro, en el que el Barcelona impuso su ritmo desde el principio.

El Barcelona buscó perforar el muro defensivo de los visitantes mediante los pases verticales que ofrecieron Gavi, Rodri y Gerard, mientras Dani Olmo se movía entre líneas.

En cuanto a Lamine Yamal, tuvo dificultades para regatear a los defensores y superarlos, ya que siempre estuvo rodeado por dos o tres de los jugadores encargados de marcarlo, lo que concedió al Barcelona una superioridad numérica en otras zonas del campo, donde Koundé intentó aprovechar los espacios para avanzar.

En el otro lado, Chávarri Espart desempeñaba el papel de centrocampista más que el de lateral, como había ocurrido en ocasiones anteriores.

Gordon no esperó mucho: se internó por la banda izquierda en medio del bloque defensivo del rival, antes de lanzar un disparo que no fue potente, pero que golpeó en el defensor Martín y se alojó en la portería del guardameta David Soria.

El Barcelona siguió buscando las grietas en los espacios reducidos, intentando enviar pases verticales para aprovecharlas.

Jesús arrancó por la banda izquierda y siguió buscando espacio para disparar hasta que lo encontró, lanzando un balón que sorprendió al guardameta David Soria, que se movía en la dirección contraria, para alojarse el balón dentro de la red.