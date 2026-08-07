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cm grafica cambiaso juventus 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Cambiaso: «¿El mercado? Concentrado en la Juventus. ¿El Inter? Habrá competitividad»

Juventus
Fichajes
A. Cambiaso

El lateral del Italia de Spalletti habla en la víspera del amistoso con el Inter

Andrea Cambiaso, carrilero de la Juventus, habla en rueda de prensa desde Perth, en Australia, en la víspera del derbi de Italia amistoso contra el Inter. A continuación, sus palabras, recogidas por TuttoJuve.com.


Sobre el partido de mañana

"Siempre es fascinante jugar este tipo de partidos, porque son partidos preciosos. Habrá competitividad aunque sea un amistoso. Nosotros daremos sin duda el máximo y ya veremos mañana".


La importancia de empezar la temporada con Spalletti

"Cuanto más pasa el tiempo, más nos parecemos a las ideas de juego de Spalletti. Es bonito trabajar con él, sobre todo ya desde el inicio de la temporada. Estamos trabajando bien a pesar de los viajes y todo lo demás. Estamos entusiasmados de trabajar con él".


  • EL MERCADO

    Los rumores de mercado

    "Cada verano, todos los jugadores se ven involucrados en noticias de mercado. Esto forma parte del mundo del fútbol y todos estamos acostumbrados. Estoy muy contento y orgulloso de representar a la Juventus, estoy contento de estar aquí y estoy centrado aquí. ¿Si me gusta jugar por la derecha? A mí me gusta cualquier posición. El primer año con Allegri jugué por la derecha y también en Italia, no hay problemas. Intento dar siempre lo máximo en cada zona del campo donde el míster quiere hacerme jugar".


    El final de la pasada temporada

    "Por cómo terminó, es para olvidarlo. Lo que hicimos el año pasado, que no fue suficiente, puede ser útil de cara a este año para trabajar y apretar siempre más. Debemos quedarnos con esto y trabajar para hacerlo mejor".

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