Fabio Pisacane, entrenador del Cagliari, habla en rueda de prensa de cara al partido contra el Udinese, correspondiente a la quinta jornada de la Serie A.





SOBRE DANIEL MALDINI Y LAS PRIMERAS CONVOCATORIAS DE MANCINI PARA ITALIA

"Espero que Maldini también esté. Merece esta convocatoria, no pensaba que fuera tan fuerte. Quien lo ha entrenado me lo había descrito como un futbolista de talento cristalino, pero es también algo más".





"Esta mañana lo observaba durante el entrenamiento -prosigue el técnico del Cagliari, como recoge Sportmediaset- y es algo realmente extraordinario".