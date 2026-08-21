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Yael Trepy CagliariGetty
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Cagliari, parte médico sobre el estado de Trepy: ha salido de cuidados intensivos

Cagliari
Y. Trepy
Serie A

El jugador del Cagliari continúa hospitalizado tras el accidente en la piscina

Como informa la web oficial del Cagliari, a continuación el parte médico emitido por el hospital Santissima Annunziata de Sassari a las 11.00 horas del viernes 21 de agosto con una actualización sobre el estado del futbolista del conjunto sardo Yael Trepy.


«La evolución clínica de Yael Trepy sigue siendo positiva, trasladado ayer desde la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencias y Urgencias del hospital Santissima Annunziata de Sassari al servicio de Neumología de las Clínicas universitarias de viale San Pietro, dirigido por el profesor Pietro Pirina, donde continuará con el tratamiento y el seguimiento del cuadro respiratorio.


El traslado ha sido posible gracias a la evolución positiva del estado clínico del joven futbolista, que ya no necesita asistencia intensiva.


  • «El paciente ha mantenido unas condiciones clínicas estables, sin necesidad de asistencia intensiva adicional —explica Stefania Milia, directora de la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencias y Urgencias del Santissima Annunziata—. En la jornada de ayer inició la movilización con el fisioterapeuta y, por la tarde, fue trasladado desde la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencias y Urgencias al servicio de Neumología para la continuación del tratamiento».


    Antes de dejar el servicio, Trepy quiso tener un gesto de agradecimiento con el equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos que lo asistió en los días más delicados del ingreso: donó al personal sanitario las camisetas del Cagliari Calcio personalizadas con el nombre “Yael”.


    Un gesto sencillo pero significativo, con el que el joven futbolista y todo el Cagliari Calcio quisieron expresar personalmente su gratitud a médicos, enfermeros y a todos los profesionales que lo atendieron desde el momento del ingreso hasta el traslado a Neumología.


    El proceso asistencial continuará ahora en el servicio dirigido por el profesor Pirina, donde se vigilarán en particular las condiciones respiratorias y se completará la recuperación clínica del paciente".


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