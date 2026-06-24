Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, confirmó que Neymar está recuperado y podría jugar los 90 minutos ante Escocia en la tercera jornada del Mundial. Rayan reemplazará a Raphinha, pues aporta amplitud, algo clave para nosotros. Tengo muchas opciones en la plantilla».
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Brasil, Ancelotti: «Neymar ya se ha recuperado. Sobre Endrick...»
Sobre Endrick: «Puede jugar cuando sea; está preparado. La afición lo apoya, y mañana también estará Neymar, así que seguro animarán a los dos».