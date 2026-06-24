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Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Brasil, Ancelotti: «Neymar ya se ha recuperado. Sobre Endrick...»

Brazil
World Cup
Neymar
Endrick
C. Ancelotti

El seleccionador de Brasil habla del partido contra Escocia.

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, confirmó que Neymar está recuperado y podría jugar los 90 minutos ante Escocia en la tercera jornada del Mundial. Rayan reemplazará a Raphinha, pues aporta amplitud, algo clave para nosotros. Tengo muchas opciones en la plantilla».





  • Sobre Endrick: «Puede jugar cuando sea; está preparado. La afición lo apoya, y mañana también estará Neymar, así que seguro animarán a los dos».

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