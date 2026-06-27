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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Bielsa, muy amargado: «No le dejo nada al fútbol uruguayo»

Uruguay
M. Bielsa
Mundial de Clubes

El seleccionador de Uruguay habla tras la eliminación del Mundial

Marcelo Bielsa se mostró crítico tras la derrota ante España en la tercera jornada del Mundial, que eliminó a Uruguay: «Nos merecíamos siete puntos y tenemos dos. No dejo nada al fútbol uruguayo. Lo que un entrenador aporte en tres años no se consolida sin resultados. El cuarto puesto en la eliminatoria y el tercero en la Copa América no valieron, y esta actuación no necesita explicación. Mi etapa no ha dejado nada».


Tras 40 partidos (15 victorias, 17 empates, 8 derrotas, 53 goles a favor y 31 en contra), sus palabras suenan a despedida.