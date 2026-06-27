Bielsa, muy amargado: «No le dejo nada al fútbol uruguayo»

Marcelo Bielsa se mostró crítico tras la derrota ante España en la tercera jornada del Mundial, que eliminó a Uruguay: «Nos merecíamos siete puntos y tenemos dos. No dejo nada al fútbol uruguayo. Lo que un entrenador aporte en tres años no se consolida sin resultados. El cuarto puesto en la eliminatoria y el tercero en la Copa América no valieron, y esta actuación no necesita explicación. Mi etapa no ha dejado nada».





Tras 40 partidos (15 victorias, 17 empates, 8 derrotas, 53 goles a favor y 31 en contra), sus palabras suenan a despedida.



