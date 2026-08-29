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Benjamin Cremaschi, ParmaGetty

Traducido por

Benjamin Cremaschi, de Miami al Parma: «Le pregunté a mamá cómo presentarme a Messi»

B. Cremaschi
Serie A
Parma Calcio 1913
L. Messi

Entrevista de Repubblica al centrocampista de 21 años del Parma Benjamin Cremaschi, de origen italiano y con padres argentinos, nacido y criado en Miami. Antes de trasladarse a Italia fue compañero de Lionel Messi en el Inter Miami: "¿La primera vez que vi a Messi? Era temprano por la mañana. Yo ya llevaba seis meses en el Inter Miami, él acababa de llegar del PSG. Aparco en la ciudad deportiva y lo veo, estaba con sus tres hijos. No sabía qué hacer, así que llamé a mamá, que me aconsejó ir a presentarme, ya que no había nadie por allí y era el momento adecuado para no molestar. Lo hice y lo increíble es que él ya sabía quién era yo".

  • RESPETO EN EL ENTRENAMIENTO

    «¿Alguna vez le he quitado el balón en un entrenamiento? No, por dos motivos: primero, porque sería casi imposible quitárselo; segundo, porque desde luego no queremos arriesgarnos a hacerle daño con una entrada en un partidillo. Todos nos frenamos antes de que ocurra».

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  • POR QUÉ HA ELEGIDO ESTADOS UNIDOS

    «Me siento tan argentino como estadounidense. Mis padres, mis amigos, todos hablan español; la propia Florida es un estado muy latino. Lo hemos hablado mucho también en familia, he tenido muchas dudas, pero al final decidimos optar por Estados Unidos»

  • Qué jugador es Cremaschi

    «A mí me gusta hacer un poco de todo; de hecho, mis referentes son jugadores como Valverde, Llorente y Reece James: creo que es una ventaja ponerse a disposición del entrenador para muchas funciones, y es gracias a esta versatilidad por lo que me he ganado los Juegos Olímpicos».


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