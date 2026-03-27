Banquillo del Tottenham: De Zerbi, posiblemente solo al final de la temporada; Dyche se perfila como sustituto de Tudor

Que se salve quien pueda: el Tottenham solo tiene un punto de ventaja sobre el penúltimo puesto de la Premier League y, tras la durísima derrota por 3-0 en el duelo directo contra el Nottingham Forest, se plantea seriamente cambiar de entrenador por segunda vez esta temporada.

La situación de Igor Tudor, que aún no ha conseguido ninguna victoria si se excluye el inútile triunfo en el partido de vuelta de los octavos de final contra el Atlético de Madrid, se ha vuelto aún más delicada por el triste duelo que ha afectado al exentrenador del Udinese, el Verona y la Juventus: la pérdida de su padre. Un dolor que, inevitablemente, puede comprometer la lucidez de Tudor en la recta final del campeonato y hacer necesaria una intervención de emergencia.