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Grafica Balotelli 2025Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Balotelli: «¿Ibrahimovic, directivo del Milan? Zlatan es el jefe de sí mismo...»

M. Balotelli
AC Milán

El exdelantero de la selección nacional afirma: «A día de hoy sigo sin ver a ningún futbolista en Italia que sea mejor que yo».

Mario Balotelli se sincera en exclusiva con SportMediaset: «¿El Al Ittifaq? Aquí estoy a gusto, el proyecto es bueno y este equipo tiene perspectivas de mejora. Además, en Dubái se vive bien. No sé hasta cuándo seguiré, pero mientras tenga pasión por entrenar, sudar, salir al campo y marcar goles. Aunque todo lo que rodea al fútbol empieza a hartarme». Por primera vez en un equipo oficial, SuperMario podrá jugar con su hermano Enock: «Físicamente es una bestia, lo hará bien. Y yo le daré la lata...».


SOBRE LA SERIE A

«Echo de menos el fútbol italiano de hace 15 años, cómo se jugaba y los futbolistas que había. Me gustaría que la Serie A volviera a lo más alto. Volver a Italia es difícil; en el Génova fue mi último intento, pero el club lo estropeó todo. Es una pena, porque la ciudad era preciosa, el equipo era fuerte y la afición, fantástica».


«Por pura calidad, aún hoy no veo en Italia a ningún futbolista más fuerte que yo; aunque, claro, el fútbol moderno prefiere a jugadores con más velocidad y físico. No veo a jugadores como yo; hay muchos futbolistas fuertes, pero ninguno que tenga mi estilo de juego».


LA SELECCIÓN

Marcó el último gol de Italia en un Mundial, hace 12 años contra Inglaterra: «No es motivo de orgullo, sino de tristeza. Han pasado demasiados años».


  • IBRA

    Sobre Ibrahimovic como directivo del Milan: «¿Tengo que responder? (ríe, nota del editor). Zlatan es el directivo de Zlatan… Sé que se entrega al 100 % en todo lo que hace».


    GONCALO RAMOS

    «La Serie A es un reto para un delantero extranjero; he visto a jugadores fuertes pasar por malos momentos, para luego recuperarse y volver a rendir bien en el extranjero».



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  • LA JUVENTUS

    «¿Si estuve cerca de fichar por la Juve en el pasado? Sí, después del Manchester City. Luego acabé en el Milan, así que no me arrepiento de nada, fue una decisión. Claro que aquella Juve era fuerte».


    ALLEGRI

    «Últimamente he leído muchas críticas hacia él, pero cuando lo tuve en el Milan me gustó muchísimo. Si sigue siendo el mismo, lo hará bien». Y sitúa a los blanquinegros, junto con el Inter, entre los favoritos para el próximo título de liga, con una sorpresa: la Roma».





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