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FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

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Balón de Oro: Yamal asesta un golpe de gracia a Messi... y Mbappé pierde terreno

FEATURES
Ballon d'Or
World Cup
K. Mbappe
L. Yamal
L. Messi
E. Haaland
M. Olise
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
D. Rice
España vs Argentina
España
Argentina
J. Bellingham
H. Kane
España
Argentina

Ganar el Mundial 2026 influirá en la elección del Balón de Oro.

Lamine Yamal, estrella de España, lidera la lista tras llevar a su selección al título.

Lionel Messi también figura tras llevar a Argentina a la final.

El PSG, campeón de la Liga de Campeones, y el Arsenal, ganador de la Premier, aportarán otros candidatos.

GiveMeSport ha publicado una lista con los 10 candidatos principales, valorando el rendimiento individual y el éxito de sus equipos.

La clasificación valora goles, asistencias, partidos sin encajar (para defensas y porteros), títulos y rendimiento general.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kvaratskhelia y Haaland

    Kvaratskhelia sorprende cada vez que juega; el «mago» georgiano aterra a los defensas.

    No solo es un regateador excepcional: ha participado en más de 25 goles y fue clave en la Liga de Campeones del PSG al provocar un penalti en la final. No jugó el Mundial, lo que podría costarle el Balón de Oro.

    Esta temporada jugó 48 partidos con el PSG, marcó 19 goles y dio 10 asistencias, conquistando Liga y Champions.

    Por su parte, Haaland, del Manchester City, ganó la Copa de la Liga inglesa al Arsenal y la FA Cup al Chelsea.

    En su debut mundialista marcó 7 goles con Noruega, eliminada en cuartos por Inglaterra.

    Su fama creció tras el Mundial, aunque parece difícil que gane el Balón de Oro en 2026.

    Ha disputado 52 partidos con el City, ha marcado 38 goles y ha dado 9 asistencias, además de ganar la Copa de la Liga y la Copa de Inglaterra.

    • Anuncios
  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rice y Billingham

    Declan Rice ayudó al Arsenal a ganar la Premier League y soñaba con celebrar también la Copa del Mundo este verano, pero Inglaterra cayó en semifinales.

    En el partido por el tercer puesto marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 6-4 sobre Francia.

    Esta temporada disputó 55 partidos con el Arsenal, marcó 5 goles y dio 11 asistencias, contribuyendo al título de Premier League.

    Su compatriota Jude Bellingham no brilló con el Real Madrid, pero entró en el top-10 del Balón de Oro gracias a su actuación con Inglaterra en el Mundial.

    Bellingham marcó 7 goles en el Mundial 2026, aunque se quedó sin final tras caer 1-2 ante Argentina.

    Con el Real Madrid jugó 40 partidos, marcó 8 goles y dio 5 asistencias, pero acabó la temporada sin títulos.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Olisé y Mbappé

    Mikel Oliseh ha escalado en la clasificación gracias a su gran rendimiento con el Bayern de Múnich. 

    Aunque su equipo alemán ha tropezado en la Liga de Campeones, el extremo francés ha disfrutado de una temporada magnífica.

    Sus 31 asistencias lo consolidan como el mejor creador de juego del continente, aunque sus opciones de Balón de Oro se redujeron al no ganar el Mundial con Francia, pese a sus 8 asistencias en la competición.

    Esta temporada disputó 52 partidos con el Bayern, marcó 22 goles y dio 31 asistencias, y ganó Bundesliga y Copa de Alemania.

    Su compatriota Kylian Mbappé, sin títulos en el Real Madrid, acabó como máximo goleador de La Liga.

    La derrota 0-2 ante España le apartó del Balón de Oro, aunque se convirtió en el máximo goleador de un Mundial y ganó la Bota de Oro con 10 tantos.Con el Real Madrid jugó 44 partidos, marcó 42 goles y dio 7 asistencias.

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ousmane Dembélé y Harry Kane

    ¿Podrá Dembélé ser el primer jugador en revalidar el Balón de Oro desde Messi en 2021? El astro francés se perdió parte de la primera mitad de la temporada por lesión, pero en los últimos meses ha demostrado que ha recuperado su mejor nivel.

    Sus opciones crecieron tras la nueva Liga de Campeones del PSG. 

    Además, hizo historia al anotar en todas las rondas de la competición continental.

    No obstante, la eliminación de Francia ante España en semifinales del Mundial podría penalizarle: acabó el torneo con 6 goles y 2 asistencias.

    Con el PSG disputó 40 partidos, marcó 20 goles y dio 11 asistencias, y ganó Liga y Champions.

    Por su parte, el inglés Harry Kane ha jugado 51 partidos con el Bayern esta temporada, ha marcado 61 goles, ha dado 7 asistencias y ha ganado Bundesliga y Copa de Alemania.

    En el Mundial 2026 marcó un doblete ante Croacia y otro gol contra Panamá. 

    En la ronda de 32 marcó un doblete que dio la vuelta al marcador ante la República Democrática del Congo y luego transformó un penalti decisivo en octavos contra México en el Azteca. 

    No obstante, la derrota de Inglaterra ante Argentina en semifinales podría impedirle ser el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001, a pesar de sus seis goles en el Mundial 2026.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lionel Messi y Lamine Yamal

    Lionel Messi entró por primera vez este año en el top 10 tras su hat-trick en el debut de Argentina en el Mundial 2026 contra Argelia.

    Su actuación lo sitúa como candidato al noveno Balón de Oro tras la clasificación argentina para la final, donde perdió ante España.

    En el torneo marcó 8 goles y terminó segundo en la tabla de anotadores, por detrás de Kylian Mbappé.

    Con el Inter de Miami jugó 16 partidos, marcó 13 goles, dio 7 asistencias y ganó la Liga de Estados Unidos.

    Por su parte, la joven promesa española Lamine Yamal aspira a ser el ganador más joven del Balón de Oro.

    La eliminación del Barcelona en la Liga de Campeones mermó sus opciones, pese a ganar La Liga.

    Sin embargo, el título mundial de España ha reactivado sus opciones.

    Aunque no marcó ni asistió en la final, molestó al rival todo el partido.

    Esta temporada ha jugado 45 partidos con el Barça, marcando 24 goles y dando 18 asistencias.