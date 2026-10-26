Balón de Oro 2026: el Barcelona acapara los premios femeninos

Y la racha del Barcelona no se detuvo en López, ya que el entrenador Pere Romeu se llevó el premio al mejor entrenador del mundo tras una temporada excepcional en la que condujo al Barcelona femenino a nuevos logros.

El premio lo entregó el entrenador español Rafa Benítez, protagonista del famoso milagro de Estambul, en el que lideró al Liverpool en una remontada histórica por 3-3 después de ir perdiendo por tres goles, para acabar ganando en los penaltis la final de la Liga de Campeones de Europa de 2005.

Romeu es el verdadero arquitecto de la última asombrosa temporada del Barcelona femenino, de modo que el conjunto catalán continuó subiéndose al podio de los premiados por tercera vez en el día de hoy, después de López y de Lamine Yamal, que recibió el premio al mejor jugador joven.

Asimismo, la española Cata Coll se coronó con el premio a la mejor portera de 2026, tras desempeñar un papel fundamental en el camino del Barcelona hacia la conquista de la Liga de Campeones de Europa femenina.

Coll se impuso a sus rivales Hannah Hampton (Chelsea), Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Lorena (Kansas City Current) y Ayaka Yamashita (Manchester City).

El club catalán también obtuvo el premio al mejor club de fútbol femenino en la gala del Balón de Oro 2026, confirmando el dominio del Barcelona en esta categoría.