¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Traducido por

Balón de Oro 2026: el Barcelona acapara los premios femeninos

La española Vicky López se ha coronado con el premio a la mejor jugadora joven del mundo durante la gala de entrega del Balón de Oro 2026, organizada por la revista France Football, en el London Palladium, la noche de este lunes.

La estrella inglesa Lucy Bronze entregó el galardón, al que optaban cinco jugadoras: Verle Boorman, Vicky López, Felicia Schröder, Clara Serrajordi y Lily Yohannes, pero el nombre que finalmente se anunció fue el de López, la jugadora del Barcelona que confirmó una vez más que la academia del club catalán no deja de producir talentos.

  • Premio Balón de Oro al mejor entrenador 2026

    Y la racha del Barcelona no se detuvo en López, ya que el entrenador Pere Romeu se llevó el premio al mejor entrenador del mundo tras una temporada excepcional en la que condujo al Barcelona femenino a nuevos logros.

    El premio lo entregó el entrenador español Rafa Benítez, protagonista del famoso milagro de Estambul, en el que lideró al Liverpool en una remontada histórica por 3-3 después de ir perdiendo por tres goles, para acabar ganando en los penaltis la final de la Liga de Campeones de Europa de 2005.

    Romeu es el verdadero arquitecto de la última asombrosa temporada del Barcelona femenino, de modo que el conjunto catalán continuó subiéndose al podio de los premiados por tercera vez en el día de hoy, después de López y de Lamine Yamal, que recibió el premio al mejor jugador joven.

    Asimismo, la española Cata Coll se coronó con el premio a la mejor portera de 2026, tras desempeñar un papel fundamental en el camino del Barcelona hacia la conquista de la Liga de Campeones de Europa femenina.

    Coll se impuso a sus rivales Hannah Hampton (Chelsea), Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Lorena (Kansas City Current) y Ayaka Yamashita (Manchester City).

    El club catalán también obtuvo el premio al mejor club de fútbol femenino en la gala del Balón de Oro 2026, confirmando el dominio del Barcelona en esta categoría.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google